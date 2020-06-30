"Обнуляют остатки достоинства": соцсети о голосовании

Голосование по поправкам продолжается, и по-прежнему одна из главных тем соцсетей - тот непривычный антураж, в котором оно проходит.

Илья Яшин:

Дорогая Элла Александровна!

Я очень переживал, что помочь не получится. Муниципалитет у нас маленький, возможности скромные. Но я вижу, как стараются ваши коллеги в других регионах. Смекалку проявляют, находят решения.

В Белгороде, например, участок для голосования организовали под кустом, а урну разместили на пеньке. В Чебоксарах можно получить бюллетень прямо на лавочке в подворотне. Приморье тоже не подкачало: там избирательная комиссия устроилась в багажнике автомобиля. Ну а Петербург — разве не молодцы? Здесь отдать свой голос можно в тележке из супермаркета.

Видно, что по всей нашей огромной стране люди стараются.

Ну а мы чем хуже? Тоже организовали участок.

Места у нас, правда, совсем мало — пришлось выделить под волеизъявление граждан сортир. Урны, к сожалению, не нашлось. Но не беда; оборудовали под это дело стоявшее рядом с унитазом мусорное ведро.

Честно говоря, избиратели, нередко промахиваются мимо урны, и бюллетени бросают прямо в унитаз. Но мы не возражаем, относимся с пониманием. Уверен, что на результате голосования это всё равно не скажется.

В общем, мы тут стараемся, Элла Александровна, задание ваше выполняем. В гости вас приглашаем — будем делиться опытом.

Искренне ваш,

Глава муниципального округа Красносельский,

Илья Яшин

P.S. Для тех, кто в танке, и для сотрудников Центра Э на всякий случай уточняю: это шуточный пост)

Борис Вишневский:

37% избирателей — около 40 миллионов человек, — по данным ЦИК уже якобы проголосовали за «путинские поправки».

На улицах, во дворах, в сараях, на скамейках, на тропинках, в багажниках легковых машин, в кузовах «Газелей» — список открыт и все время пополняется.

Форма голосования — практически любая. Контроля — никакого. Условия для фальсификаций — практически, идеальные.

Еще немного — и объявят «пробегая мимо избирательного участка, прокричите любое слово, или просто кивните головой — и ваш голос будет засчитан».

Вы верите в объявленную в таких условиях «явку»? Я — нет.

Игорь Эйдман:

Фильм ужасов. Они пришли за тобой

Если ты не идёшь голосовать, голосование идёт к тебе. Банда избиркомовских, преодалев все препятствия, найдет тебя. Не надейся, даже в заброшенной деревне не спрячешься. Вот они - страшные тетки в костюмах инопланетян. Они пришли забрать твой голос, права и свободы.

Групповое изнасилование избирателей продолжается прямо у них под окнами, среди разрухи и бездорожья в разорённой стране. Кричи - не кричи, никто не придет на помощь. Обнуляют даже не сроки Путина, а остатки человеческого достоинства в униженном и обесчещенном российском обществе.

Кирилл Рогов:

Нет ничего глупее, чем думать, что нынешний голосовательный цирк о поправках в конституцию (а не в задницу, кстати, как многие думают) пройдет и исчезнет. То есть, что осенью мы вернемся к тем, пусть и ущербным и обманным, электоральным процедурам, которые были у нас хотя бы пару лет назад.

Нет. Не так важно, за что вы голосуете, но важно – как, по какой процедуре. И это совершенно обманное, советское голосование, где можно обманывать вас хоть электронно, хоть на скамеечке, хоть в багажнике автомобиля, хоть на дому – оно теперь будет всегда. Это новая норма.

Сергей Смирнов:

Самое плохое в этом "голосовании" даже не результаты. Потому что они предопределены и внезапным объявлением "голосования" и отсутствием наблюдателей и запретом на агитацию. Да и сам вопрос о вечном Путине попытались максимально спрятать.

Хуже другое. У нас же теперь любое голосование будет примерно таким. В течение недели и во дворах с пеньками. И электронное голосование теперь распространится на многие регионы с явкой в 98%, прямо как в СССР.

Почти уверен, что они такое же "голосование" и по форме и по содержанию попытаются сделать в сентябре. Законы-то поменять Госдума вполне успеет. Сейчас начнутся и просьбы трудящихся и рассказы о блестяще организованном волеизъявлении.

Но даже несмотря на это, в Рунете продолжаются споры о том, как лучше поступить. Известный в прошлом телевизионный комик объясняет, почему он за поправки.

Андрей Бочаров:

Единственная тактика которая мне кажется верной с высоты прожитых лет это, не смейтесь, голосовать за стабильность.

Любые резкие изменения в нашей стране чреваты повторением сценария распада СССР. Волнения в центре, объявления независимости на окраинах, небольшая резня, ввод войск, и пошло и поехало, разрыв экономических связей, экономика впадает в ничтожество, люди в нищету, бандитизм и пр и др. К сожалению, этот вариант не кажется мне таким уж невероятным. При этом все вроде делают прекрасный выбор, демократия, независимость. Если вам кажется что я брежу, то посмотрите на Каталонию или Шотландию. В независимости от того сколько лет люди живут вместе, и от того как прекрасно чувствует себя экономика, центробежные силы были и будут всегда.

Теперь про текущее голосование. Из 206 поправок основная часть вполне себе полезные и правильные. Весь социальный блок, дети, семья, волонтёры, охрана природы. Копья ломаются из-за поправки про обнуление. И я не понимаю из-за чего россияне должны лишиться права выбора в 2024 году? Может им будет нравиться в этот момент Путин больше чем другие кандидаты? Или меньше. Я сам не поклонник Путина и могу очень долго рассуждать на тему что делается и делалось неправильно в нашей стране. Но в любом случае это может быть решено на выборах. А пока за нас это решили американские политтехнологи вписавшие в Конституцию норму “не более двух сроков”. У них был свой опыт из-за которого они приняли у себя такую норму. 22 поправка в США, это их опыт. Их опыт это не наш опыт. Если они считают своего президента грязными трусами, это их проблемы.

Оппозиционные деятели (сам я не считаю это настоящей оппозицией, чистый фейк, ИБД - изображение буйной деятельности) весь предыдущий месяц решали какая, тактика хуже, не ходить, или проголосовать “против”? Меня только убедили что обе тактики хуже. Может хорошая тактика это пойти и проголосовать “за”? Точно хорошая. А в 2024 году уж разберёмся кто будет следующим президентом.

Но при этом многие верят или хотят верить, что голосование - пусть и косвенно - способно на что-то повлиять.

Борис Куприянов:

Как-то даже неудобно писать о поправках.

1. Для чего это все делается предельно понятно. Никто собственно и не скрывает. Неуклюжая попытка при помощи космическо-феминисткой поддержки выглядит совсем смешно, и комментировать и писать не стоит.

2. По сути маскировочные поправки смешны и абсурдны. Про культуры (рекламирует Пушкин, это писатель такой) в стране где самый большой НДС на книги. Про историю как-то говорить неудобно, любой человек старше 40 помнит как она переписывалась у нас, в России за 40 лет минимум 4 раза. Как Катынь, например, была ложью, потом правдой, опять правдой и опять ложью.

3. PR-поправок ниже плинтуса. И тоже говорит о нескольких вариантах, либо там уже совсем беда с профессионалами, либо власть реально считает россиян – тупым стадом, либо в рядах затесались агенты врагов, пятой колонны и вредители. Кстати вредители они все в любом случае.

Все очень пошло как-то, ну зачем прикидываться? Для кого? Для Запада? Но основной же лейтмотив, что «Нам запад не указ», а своим и просто можно объяснить, без марш-броска на грабли.

Если инопланетянин будет анализировать риторику вокруг поправок, он же не сможет разобраться с землей и вынужден будет ее уничтожить, как планету – идиотическую!

Из всех абсурдных причин зачем конституцию нужно менять не указана только одна – вступила в силу она, видимо в угоду нашим тогдашним «заокеанским хозяевам», в католическое рождество в 1993 году.

Вся критика ее оперирует к ужасу 90-х. Но ведь пожив 6 лет при «внешнем управлении» итд итп. Мы 20 лет по ней жили уже в ух каком суверенитете. 3,5 к 1? Так что же выходит мы 20 лет при Путине жили плохо? Папуасами ходили? Вот не согласен. Не имея большой любви к государству как таковому, вынужден признать, что максимальное благоденствие общества, на моем веку, наблюдалось с 2005 по 2015 год. А теперь надо признать, что все было плохо? А кто за это ответит? Опять Пушкин?

Пиарщики просто замечательные, они издеваются над страной как могут, ну Пушкин ладно, врачи которым при прошлом, допоправочном режиме, лакейская прозападная власть половину больниц закрыли и прочие. Но, помилуйте при чем тут Лепс! Ему самому не удобно: «в общем то, каким-то боком, так сказать к культуре в некотором роде отношусь».

Может быть мы и были папуасами последние 20 лет, но совсем дураками не были. Зачем вы с нами то так?

Поеду проголосую.

Кирилл Мартынов:

У Кремля ломается обнуление. Предполагалось, что это будет праздник путинского большинства, вспомнившего о своем существовании, и обнаружившего вокруг себя такие же простые бюджетные лица.

Но несмотря на парад и тепличные условия голосования в течение недели праздника не получается. Трудно радоваться, когда граждан силой отправили голосовать в палатки и на лавочки, чему они были вынуждены покориться, хотя вообще у них сейчас совершенно иные проблемы и нужды. Из картинки несчастных членов избиркомов в шлепанцах и масках, сиротливо сидящих во дворах, не складывается президентский стиль.

Нет сомнения в том, что цифры, нарисованные Эллой Александровной П., окажутся самыми восхитительными: я ставлю на 60% явки при 75% одобрении, настоящее политическое чудо с учетом лета и эпидемии.

Но эти цифры рискуют не сложиться в тот политический паззл, о котором мечтают в Кремле: граждане убедились в безальтернативности нынешней власти, оппозиция маргинализована и раздавлена.

Кажется, когда кремлевские форс-мажорщики столкнулись с конкуренцией в лице коронавируса, они рискуют впервые за последние годы проиграть по-настоящему крупно. Еще недавно у них был легитимный президентский срок до 2024 года, который никто не собирался оспаривать всерьез.

Теперь у них будет жалкое обнуление, презираемое гражданами России, и перспектива вечного президента, чья власть покоится на любви к животным и браке как союзе мужчины и женщины.

Шамиль Идиатуллин:

Все, понятно, затеяно ради обнуления, но проблема не в нем (не только потому, что на всякого падишаха найдется свой ишак), а в куче необязательных поправок, которые должны были это обнуление замаскировать.

Предполагалось спрятать лист в лесу, а получилось ради стыренного ящика водки облить весь склад бензином и оборудовать по углам открытые курилки. Остальное — вопрос времени.

Илья Пономарёв:

Будут ли фальсификации? Наверняка. И именно поэтому власти не так важно, какая будет на самом деле явка. Надо будет ее нарисовать – нарисуют и без нашего участия в голосовании. Зато Кремлю очень важно победить и без фальсификаций. Одно дело – дорисовать явку, и другое – изменить волеизъявление. Ведь все чиновники, задействованные в процедуре, от директоров школ до олигархов и силовиков, будут знать, что народ отказал Путину в доверии. До сих пор такого не было – делали вместо 45% или 51%, скажем, 75%, но не было такого, чтобы из 20% рисовали 60%. Проигравший Путин будет колоссально ослаблен, а режим его начнет шататься. Это станет началом конца.

Илья Косыгин:

Я проголосую "НЕТ". Но я не осуждаю тех, кто будет сознательно бойкотировать. Важен не сам факт голосования против или отказа от голосования. Сейчас важнее всего публично высказать свою позицию против поправок в Конституцию и "обнуления Путина"!

И, если вы будете голосовать, обязательно фотографируйте свой бюллетень и постите его в сеть. Иначе большого смысла в таком голосовании нет, потому что эту голосовалку нельзя проконтролировать.

Николай Бобринский:

Неправильная реакция на новости о фальсификациях: остаться дома, потому что «не хочу садиться играть с жуликами», «нельзя соучаствовать в преступлении» и тп.

Правильная: идти голосовать. Лучше - 1 июля.

Дмитрий Гудков:

Вы много знаете людей, которые собираются голосовать за поправки, обеспечивающие Путину пожизненную власть? Вот и я не знаю.

Но, может быть, у вас, как и у меня, «неправильные» знакомые? Возможно. Поэтому мы опрашиваем случайных людей на улицах Москвы. В обычных районах – не слишком богатых, но и не слишком бедных. Вчера в Хорошево-Мневниках, сегодня в Митино.

И вот результаты: 94 против и 33 за.

Нам скажут, что это нерепрезентативно. Конечно, но не менее репрезентативно, чем их голосование в багажниках автомобилей и придорожных туалетах. Мы взяли случайный срез и получили результат, который говорит сам за себя.

Они, конечно, объявят те цифры, которые захотят. Но вы должны знать, что они лгут, что у них нет большинства в нашей стране, что они проиграли голосование.

И что у Путина нет права на обнуление!

Михаил Ширвиндт:

Вот мне интересно: когда лакеи, то есть депутаты-спортсмены-артисты, работали над поправками, они уже знали, что вот- вот Женщина-космонавт выйдет на трибуну и предложит обнулить сроки президенту? И что президент совершенно случайно будет проезжать мимо, заскочит на минутку и одобрит эту идею — правда, добавив, что необходимо узнать мнение народа. Они, официанты, это знали?

А потом все поправки, включая ту, ради которой все затевалось, утвердили и депутаты и конституционный суд...

А потом Женщина-избирком сказала, что мы должны благодарить президента за возможность проголосовать, ведь закон-то уже и так принят!

Скажите мне, зачем тогда весь этот фарс? Не лучше ли огромные деньги, выделенные на референдум и бессмысленный парад в середине лета потратить на ту же медицину? Чтобы не собирать деньги на операции детям при помощи смсок, а дать государству возможность проявить свою Мощь не в танках и самолетах на Красной площади, а в Милосердии.

Так что думайте сами. Именно думайте и именно — сами. Стряхните «соловьиный» помет с ушей и думайте... даже не о себе, а о своих детях, внуках и правнуках. Их жизнь зависит от вас, а не от Путина или Госдепа!

Я вот, например, обязательно пойду. Даже несмотря на то, что новую конституцию уже вовсю продают в магазинах.

Я пойду и скажу «Нет» этому бесчестию. А что скажете вы — решайте сами. Только сначала подумайте!

Илья Барабанов:

В чем смысл этого миллионного интернет-голосования, на которое принудительно бросают всех от офицеров из военного общежития на Большой Садовой до работников дома престарелых из Зеленограда?

Для памяти: во время прошлогоднего эксперимента на выборах в Мосгордуму им воспользовалось около 10 тысяч человек. Сейчас решили замахнуться на историю в 100 раз больше.

Ёжику ясно, что в условиях карантина и пандемии регистрироваться на такую историю пойдут самые продвинутые пользователи, которые и к соблюдению самоизоляции относятся серьезно, и к власти относятся критически. В большинстве своем это протестная тусовка, которая «обнуление» естественно не поддерживает.

В АПшечке ребята тоже не дураки, они видят и опросы, по которым протестные настроения за время путинских каникул дико скакнули, и мартовскую еще их социологию, по которой в обеих столицах по 55-60% против поправок. И ситуация в национальных республиках сложная: условные татары совсем не понимают, зачем им рисовать привычные 90% за «русские - государствообразующий народ».

И пусть офлайн голосование можно в ТИКах как угодно перерисовать, но для них принципиально важно деморализовать всю условно протестную тусовку. Чтобы люди думали: мы, конечно, против, но вот глубинный народ же за, чего тогда на улицы идти.

Поэтому и гонят всех несчастных соц.работников и военных голосовать именно электронно. Надо там получить результат 80 на 20. Чтобы каждый из вас думал: даже в этих интернетиках в меньшинстве. И ровно поэтому вбрасываются уже сейчас нарисованные в кабинетах «экзиты» с 78% за.

Это довольно потешная история, но в её эффективность я не очень верю. Уже с несколькими друзьями поспорил, что до конца года нас ждет новая Болотка, люди пойдут на улицы. Чтобы этого избежать, будут придумывать вторую волну эпидемии, чтобы снова всех загнать по домам. Либо, чтобы этого избежать, властям придется придумывать новый «Крым». Так что нас ждут либо новые протесты, либо новая война.

Григорий Мельконьянц:

Важнейшая для власти операция, с обнулением сроков президента, на уровне исполнителей провалена. Рукотворные грубейшие юридические нарушения принятия поправок и не соответствие процедуры базовым стандартам обессмыслили само голосование, так как предложенная паровая конструкция не позволяет выявить действительную волю народа.

Создана рукотворная уязвимость власти на ближайшие годы, когда важный политический блок поправок становится Котом Шредингера с минимальной легитимностью. На таких фундаментах здания не строят.

Николай Подосокорский:

Как хотите, но мне не верится что такая монструозная и гнилая конструкция, которая одновременно смешна и отвратительна для любого сколь-либо здравомыслящего человека, может еще просуществовать длительное время. Это голосование должно вскрыть тот гнойник, который назревал длительное время на теле России. Вонь будет страшной и нестерпимой, когда он наконец лопнет. И в этих потоках жуткой слизи, надеюсь, потонет всё то дерьмо, которое узурпировало страну, присвоило патриотизм, опошлило духовность и занималось только тем, что раскалывало общество, не давая людям строить жизнь на местах так, как они хотят, с опорой на солидарность и равенство всех перед законом.

Аббас Галлямов:

Смотрю, как отчаянно противники режима взывают к своим соратникам с просьбой отказаться от идеи бойкота, придти и проголосовать против - и вспоминаю, что во время польских выборов 1989 года - по итогам которых «Солидарность» опрокинула режим - оппозиционеры тоже столкнулись с аналогичной проблемой.

Валенса потом писал, что к тому моменту народом овладела полная апатия; он устал от борьбы за выживание и ни во что не верил. Как мы знаем, «Солидарность» не опустила руки и все-таки сумела мобилизовать необходимое число своих избирателей.

Илья Клишин:

Пока не могу понять, каким будет психологический эффект у тех, кто проголосовал НЕТ, когда они выйдут вечером 1 июля и покажут свои нарисованные плюс-минус 75 процентов. Варианта два

1. Отчаянье. Как же так? Ведь я голосовал НЕТ. И все в ленте фейсбука голосовали НЕТ. И все равно нас так мало. Может, мы и правда буржуи, креаклы, страшно далекие от народа, а народ и хочет вечного Путина (на этот вариант явно рассчитывают в АП)

2. Злость. Мой голос украли, иду на митинг!

Проблема в том, что доказать, что голос украли, ну как в декабре 2011 года — с видео, будет невозможно. И это будет предметом веры. Кто-то будет говорить, что ОЧЕВИДНО что все украли, а кто-то, что верит.

Короче, трудно спрогнозировать.