Чак Шумер призвал разведслужбы дать оценку сообщениям о ГРУ и талибах

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвал руководителей разведывательных органов США прокомментировать сообщения о том, что Россия предлагала талибам вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане. Шумер также пытается выяснить, было ли об этом известно президенту Трампу.

Президент США заявил в воскресенье, что никогда не получал подобных сведений и осудил статью в New York Times, в которой утверждается обратное.

По данным New York Times, несколько месяцев назад американская разведка пришла к выводу, что российская военная разведка предлагала вознаграждение боевикам, связанным с талибами.



Ссылаясь на анонимных официальных лиц США, знакомых с ситуацией, газета утверждает, что секретное подразделение российской военной разведки ГРУ, связанное с попытками убийств в Европе, в прошлом году предлагало награду за успешные атаки.

Представитель движения Талибан заявил в субботу, что группировка «решительно отвергает» это утверждение.