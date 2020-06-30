Число выявленных больных COVID-19 в России сократилось на 2681

Число больных COVID-19 в России сократилось на 2681, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. За минувшие сутки обнаружено 6693 новых случая заражения. 9220 человек выздоровели. 154 — умерли.

Всего с начала эпидемии коронавирус в России обнаружен у 647 849 человек. 412 650 человек выздоровели. 9320 — умерли.

Статистика федерального штаба часто расходится с региональной и с данными Росстата. В том числе — регионы зачастую отчитываются о кратно большей смертности. Разницу в цифрах чиновники объясняют разной методологией подсчётов. Почему она не унифицируется и не корректируется — не уточняется.