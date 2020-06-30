Суд в Екатеринбурге отпустил из-под домашнего ареста полицейских Вадима Мустафина, Андрея Бессарабова и Вячеслава Тропина, обвиняемых в изнасиловании местной жительницы. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на адвоката потерпевшей Алексея Бушмакова.

Меру пресечения обвиняемым изменили на запрет общаться между собой, со свидетелями и потерпевшей.

Как считает адвокат, на его клиентку психологически давит, что полицейские оказались на свободе. Она боится. Кроме того, защитник одного из подсудимых Светлана Брагина угрожала ей высылкой из страны из-за отсутствия у нее регистрации, потерпевшая – гражданка Казахстана.

По словам Бушмакова, защита полицейских пытается переквалифицировать дело об изнасиловании на секс по обоюдному согласию, чтобы не было состава преступления. Они считают, что потерпевшая оказывала интимные услуги, поэтому можно было её насиловать. Раз она была без регистрации и сама допустила правонарушение, её надо выслать из страны, сказал адвокат потерпевшей.

Мустафина, Бессарабова и Тропина задержали в августе 2019 года. По версии следствия, сотрудники патрульно-постовой службы задержали 22-летнюю девушку, посадили в служебный УАЗ и изнасиловали.

Полицейских уволили, их обвинили в изнасиловании группой лиц по предварительному сговору и действиях сексуального характера с применением насилия. Как отчитывались в региональном управлении МВД, их начальников также отправили в отставку.