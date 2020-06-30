Соцсети Reddit и Twitch заблокировали аккаунты президента США

Американская социальная сеть Reddit заблокировала учётную запись, созданную в поддержку президента США Дональда Трампа. В сообщении на сайте компании говорится, что пользователь нарушил правила соцсети. Reddit заявила, что стремится бороться с оскорбительным поведением и пропагандой ненависти.
На канал были подписаны более 700 тысяч человек. Соцсеть также заблокировала две тысячи неактивных каналов.
Принадлежащая Amazon социальная сеть Twitch заблокировала стриминговый канал Трампа. Об этом пишет The New York Times. Причиной блокировки, по данным СМИ, названо поведение пользователя, полное ненависти. Газета обращает внимание, что это первая прямая приостановка учётной записи главы Белого дома в соцсетях.
- В конце мая президент США подписал указ о регулировании социальных сетей. На основании этого указа может быть изменено действие статьи Закона о порядочности в СМИ. Он рассматривает соцсети не как издателей, а как "площадки", снимая с них ответственность за содержание постов пользователей. Указ также может ограничить возможности администрации соцсетей модерировать опубликованный контент.
- По словам Трампа, цель указа - защитить свободу выражения мнений и демократию, поскольку большие онлайн-платформы получили "неконтролируемую власть" для трактовки того или иного события; цензуры или удаления информации.
- В документе отдельно указано, что платформа Twitter "выборочно размещает предупреждения на твитах таким образом, что это явно отражает политическую предвзятость".
- Трамп раскритиковал сервисы социальных сетей, после того как Twitter стал предупреждать подписчиков о возможных неточностях в записях президента. В них шла речь о почтовой рассылке избирательных бюллетеней, которая, как написал Трамп, грозит "подтасовкой" результатов голосования. Гендиректор Twitter Джек Дорси объяснил, что твиты Трампа были помечены как "вводящие в заблуждение", так как могли создать неверное впечатление о правилах голосования по почте.
- Представители Twitter, Facebook и Google раскритиковали указ президента.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.