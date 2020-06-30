Соцсети Reddit и Twitch заблокировали аккаунты президента США

Американская социальная сеть Reddit заблокировала учётную запись, созданную в поддержку президента США Дональда Трампа. В сообщении на сайте компании говорится, что пользователь нарушил правила соцсети. Reddit заявила, что стремится бороться с оскорбительным поведением и пропагандой ненависти.

На канал были подписаны более 700 тысяч человек. Соцсеть также заблокировала две тысячи неактивных каналов.

Принадлежащая Amazon социальная сеть Twitch заблокировала стриминговый канал Трампа. Об этом пишет The New York Times. Причиной блокировки, по данным СМИ, названо поведение пользователя, полное ненависти. Газета обращает внимание, что это первая прямая приостановка учётной записи главы Белого дома в соцсетях.