Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Петербурге полицейский сломал руку корреспонденту "Медиазоны"

Давид Френкель, архив

На корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля напал полицейский на избирательном участке в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил сам своему изданию. У журналиста сломана рука.

По словам Френкеля сотрудник полиции с номером 009175 попытался удалить его с участка, где проходит голосование о по поправкам в Конституцию России. Полицейский заломил журналисту руку и ударил по ней кулаком. Позднее один из наблюдателей наступил журналисту на ногу, а потом схватил за повреждённую руку. Френкель сообщил в твиттере, что рука сломана.

Чем была мотивирована попытка вывести его с участка — не сообщается.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG