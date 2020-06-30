В Петербурге полицейский сломал руку корреспонденту "Медиазоны"

На корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля напал полицейский на избирательном участке в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил сам своему изданию. У журналиста сломана рука.

По словам Френкеля сотрудник полиции с номером 009175 попытался удалить его с участка, где проходит голосование о по поправкам в Конституцию России. Полицейский заломил журналисту руку и ударил по ней кулаком. Позднее один из наблюдателей наступил журналисту на ногу, а потом схватил за повреждённую руку. Френкель сообщил в твиттере, что рука сломана.

Чем была мотивирована попытка вывести его с участка — не сообщается.