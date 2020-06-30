Противники и сторонники поправок провели световые акции в Москве

Активист Дмитрий Энтео провёл в Москве акцию против поправок к Конституции. В ночь на 30 июня координатор проекта "Декоммунизация" спроецировал на стены Кремля и здание МИДа фразу "Вам не отнять нашу свободу". Видео публикует телеканал "Дождь".

"Мы призываем всех неравнодушных людей, сказать "нет" конституционному перевороту 1 июля и защитить демократическую Конституцию 1993 года. Мы не позволим вернуть нашу страну в тоталитарное прошлое", – заявил Энтео.

Тем временем прокремлёвские активисты спроецировали на стены посольства США в Москве на Новинском бульваре изображение "1993 – была ваша, 2020 – станет наша. Голосуй, чтобы победить".

Предлагаемые изменения в Конституции среди прочего позволят "обнулить" президентский срок Владимира Путина и остаться ему у власти до 2036 года.

Досрочное голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня. Явка, по данным ЦИК на утро 30 июня, составила почти 46 процентов. Проголосовали более 49 миллионов граждан. Основной день голосования о поправках назначен на 1 июля.