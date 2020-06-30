Адвокаты: крымских татар в СИЗО принуждают голосовать о поправках

Обвиняемых по делу запрещённой в России организации "Хизб ут-Тахрир" крымских татар, которые содержатся в СИЗО Симферополя, пытаются принудить к голосованию по поправкам к Конституции России. Об этом изданию "Ґраты" сообщили адвокаты.

Один из заключённых, которого угрозами сотрудники СИЗО, как он утверждает, принуждали к участию в голосовании — Шабан Умеров. Он записал и передал адвокатам свидетельство того, как все происходило. Сотрудники СИЗО, как он утверждает, угрожали ему и пытались настроить против него сокамерников. После его отказа голосовать в камере дважды прошли обыски. Об уговорах голосовать рассказал ещё один обвиняемый, Тофик Абдулгазиев. Об угрозах он не упоминал.

Ранее о принуждении к голосованию на референдуме в психиатрической больнице, где он проходит стационарную психиатрическую экспертизу, говорил Сейтумер Сейтумеров — обвиняемый по другому делу, также связанному с "Хизб-ут-Тахрир". Избирком аннексированного Крыма отрицал информацию о принуждении Сейтумерова к голосованию.