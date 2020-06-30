Умер популярный американский комик и актёр Карл Райнер

Американский актёр, комик Карл Райнер, сыгравший в многочисленных фильмах и сериалах, умер 29 июня в Беверли Хиллз (Калифорния) в возрасте 98 лет.

Наибольшую известность в США Райнер получил после выхода на экраны комедийного сериала "Шоу Дика Ван Дайка" (The Dick Van Dyke Show, 1961-1966), в котором он выступал сценаристом и актёром. Среди его киноработ - роль в комедиях "Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир", "Русские идут, Русские идут". В трилогии о друзьях Оушена он снимался вместе Джорджем Клуни, Брэдом Питтом, Мэттом Деймоном и другими звёздами.

Карл Райнер участвовал в сериалах "Доктор Хаус" и "Парки и зоны отдыха".



Актёр неоднократно награждался престижными премиями "Эмми" и Грэмми", а в 2000-м году стал лауреатом Приза Марка Твена за американский юмор.