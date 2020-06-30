Кадыров призвал сделать Путина "пожизненным президентом"

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил сделать Владимира Путина "пожизненным президентом" России. В распространённом в соцсетях видео совещания Кадырова с руководством республики Кадыров говорит о президенте России: "Кто может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе".

По словам Кадырова, Чечня при Путине достигла расцвета: "Мы сегодня живём в правовом государстве, Российской Федерации". В завершение видео глава Чечни призывает народ республики "приходить на выборы и голосовать" – очевидно, имеется в виду голосование по поправкам к Конституции России.

Голосование завершается 1 июля, однако явка в Чечне, по официальным данным, уже превысила 75 процентов – это самый высокий показатель в России (по всей России на утро 30 июня этот показатель был 45 процентов).

На предыдущих выборах явка в Чечне как правило превышала 90 процентов. На участках практически отсутствовали независимые наблюдатели, представители оппозиции не доверяют результатам выборов в республике.