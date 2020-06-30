Шесть кандидатов продолжат борьбу за пост президента Белоруссии

Борьбу за пост президента Белоруссии продолжат шесть кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко и находящийся под арестом Виктор Бабарико, который считается его главным оппонентом на выборах.
Это следует из результатов проверки подписей, собранных в поддержку кандидатов. Результаты опубликовала во вторник Центральная избирательная комиссия. Для регистрации кандидатом необходимо было собрать более 100 тысяч действительных подписей.
По итогам проверки этот рубеж преодолели 6 кандидатов - Лукашенко (зачтено почти 2 миллиона подписей в его поддержку - это более 20 процентов всего взрослого населения страны), Бабарико (действительными признаны около 165 тысяч подписей из собранных более 400 тысяч), а также Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и супруга арестованного оппозиционного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская. При этом, судя по данным ЦИК, у Канопацкой, Черечня и Дмитриева действительными признаны больше подписей, чем они сдали. В комиссии объяснили это тем, что данные о числе сданных подписей, о которых сообщили кандидаты, были недостоверными.
По всей видимости, не будет допущен к выборам ещё один оппозиционный кандидат Валерий Цепкало - у него меньше 100 тысяч действительных подписей. Кандидат будет оспаривать результаты проверки.
Окончательного решения о регистрации кандидатов пока нет, оно будет приниматься в июле.
- Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок, он руководит страной более 25 лет и переизбирался на выборах, которые международные организации, как правило, считали не соответствующими демократическим стандартам. Нынешняя избирательная кампания сопровождается массовыми акциями противников Лукашенко, разгонами и задержаниями их участников. В ходе кампании был арестован кандидат Виктор Бабарико, его обвиняют в причастности к экономическим преступлениям, связанным с деятельностью "Белгазпромбанка", который он возглавлял. Арестован также его сын, глава его штаба.
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