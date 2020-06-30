Помпео призвал к продлению эмбарго на поставки оружия Ирану

Государственный секретарь США призвал Совет безопасности ООН к продлению эмбарго на поставки оружия Ирану. Майк Помпео аргументировал свой призыв тем, что Иран не является "ответственной демократией".

Срок действия эмбарго истекает в октябре 2020 года. Ранее в июне США подготовили проект резолюции о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану. Однако, Китай и Россия, как постоянные члены Совета безопасности ООН, имеющие право вето, предупредили, что выступят против принятия американского проекта, сообщил "Голос Америки".

Госсекретарь на это ответил, что Пекину и Москве следовало бы прислушаться к другим странам региона, которые настойчиво просят о продлении эмбарго.

Администрация Трампа не раз заявляла, что отменять оружейное эмбарго в отношении Ирана недопустимо.