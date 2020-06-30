Французские медики протестуют: "Вчера - герои, сегодня забыты"

Во Франции медицинские работники провели во вторник, 30 июня, протестные акции, требуя улучшения условий труда и повышения заработной платы.

В ближайшее время во Франции должны завершиться правительственные консультации о реформе здравоохранения. В связи с этим работники отрасли пытаются усилить давление на власть, отмечает французская пресса.

В последний день июня акции были не столь крупными как 16 июня, когда во многих городах, за свои права выступили, по разным подсчётам от 100 тысяч до 180 тысяч французов.

Во вторник, по сведениям AFP, в Париже в манифестации участвовали несколько тысяч человек, в Лионе 1200, в Нанте от полутора до трёх тысяч. В Монпелье, Гренобле, Страсбурге и других городах на улицы выходили сотни протестующих. Акции проводились, как правило, перед зданиями больниц. Международное французское радио (RFI) приводит некоторые лозунги: "Вчера — герои, сегодня забыты", "Кредиты больницам, а не капиталу".



Президент Франции Эммануэль Макрон в разгар эпидемии обещал скорые крупные инвестиции в систему здравоохранения. Однако, медработники настаивают на недостаточности экстренных мер и требуют улучшения стратегии поддержки здравоохранения.



В публикации RFI говорится о негодовании медиков в связи с нехваткой персонала и сокращением больничных мест для пациентов. Манифестанты высказываются против "оптимизации" здравоохранения, которая приводит к закрытию отделений, небольших клиник и медицинских центров.