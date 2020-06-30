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В Петербурге скончался журналист и переводчик Аркадий Полищук

Аркадий Полищук

Как стало известно, в Петербурге скончался журналист и переводчик Аркадий Полищук. Ему было 85 лет.

Аркадий Абрамович Полищук родился в Москве в 1935 году, окончил философский факультет МГУ, был корреспондентом региональных и столичных газет, печатался в "Правде", "Известиях", "Иностранной литературе", "Юности". В течение 20 лет был штатным сотрудником журнала "Азия и Африка сегодня", примкнул к правозащитному движению, выступал в защиту христиан-евангелистов, пятидесятников и баптистов.

В 1977 году эмигрировал в США, писал для западных газет и журналов, выступал с лекциями во многих странах, участвовал в выработке проекта резолюции Конгресса США в защиту гонимых верующих в СССР.

С 1984-го Аркадий Полищук в течение 20 лет работал в отделе новостей Русской службы Радио Свобода. В последние годы он написал две мемуарные книги - "Пляска на тонком льду" и "Хороня товарища Сталина". Обе книги вышли по-английски.

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