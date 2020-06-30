Умер заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин умер на 69 году жизни во вторник, 30 июня. Об этом сообщила в фейсбуке его вдова Ирина Хонда.

Он 25 лет служил в театре “Ленком”, а широкому кругу зрителей мог быть известен по роли Генки Ляпишева в фильме “Большая перемена”.

Проскурин родился в Атсабаре, на территории современного Казахстана. Жил в Москве. В 1973 году окончил Театральное училище им. Щукина (курс Татьяны Коптевой). Был принят в Театр на Таганке, оттуда перешёл в Московский театр имени Ленинского комсомола. В 1988 году перешёл в театр имени Ермоловой. Сотрудничал с Театром "Арт-Хаус". Снялся или принимал участие в озвучивании в 136 фильмах и сериалах, играл, преимущественно, в эпизодических ролях.

Играл роль второго плана в "Жестоком романсе" Эльдара Рязанова, эпизодические роли в фильме "Офицеры" Владимира Рогова, в мини-сериале "12 стульев" Марка Захарова, в "Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне" Игоря Масленникова и в сериале "ТАСС уполномочен заявить" Владимира Фокина.

О времени и месте его похорон не сообщалось.