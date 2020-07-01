Замглавы управления Генпрокуратуры уволен за пьяный дебош

Генеральный прокурор Игорь Краснов своим приказом уволил заместителя начальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры Игоря Мыльникова за нарушение кодекса этики прокурорского работника. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Основанием для увольнения послужил пьяный дебош, который Мыльников устроил в отделе МВД по московскому району Филевский парк.

По данным издания, Мыльникова доставили в полицию вечером 29 июня за то, что он в неадекватном состоянии пытался вломиться в один из домов на территории, подведомственной отделу. Возможно, Мыльников просто ошибся адресом, поскольку сам проживает неподалеку. Охрана вызвала полицию.

В полиции Мыльников отказался представиться, предложив себя "загуглить", а после напал на полицейского, когда его захотели отправить в камеру и попросили снять ремень.

Телеканал РЕН ТВ и телеграм-канал "112" опубликовали запись из отдела полиции, на которой прокурор фамильярно общается с полицейскими, а затем пытается их ударить.

После разбирательства Мыльникова забрали сотрудники прокуратуры. В отношении полицейских Следственный комитет начал проверку, так как задержание и досмотр прокуроров законом запрещен. Она может закончиться уголовным делом о превышении должностных полномочий.

По данным источника издания, проблема у Мыльникова возникла из-за того, что во время задержания у него при себе не оказалось служебного удостоверения.