В России выявлены 6556 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 6 556 инфицированных коронавирусом нового типа, — свидетельствует официальная статистика. Общее число заболевших с начала эпидемии выросло до 654 405 человек. Шестой день подряд ежесуточный прирост заболевших не превышает 7000.

Выздоровели за сутки 10 281 человек. Умерли за день 216 пациентов. То есть, общее число выявленных больных в стране сократилось за сутки на 3 941.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, общее число смертей от болезни выросло до 9 536. Однако эти данные расходятся как с данными регионов, так и с Росстатом, фиксировавшим большую смертность. Чиновники объясняют расхождения разницей методологий, в том числе тем, что оперативные сведения расходятся с результатом лабораторных анализов умерших. Почему статистика не корректируется задним числом в сторону увеличения — не сообщается.

Накануне издание “Медиазона” опубликовало исследование, в котором обратило внимание, что весной как минимум в семи регионах России значительно выросла смертность. По расчётам демографа Алексея Ракши, в Московской области смертность повысилась на 40-50 процентов, а в Дагестане — почти на 80 процентов. Серьёзный рост смертности зафиксирован так же в Ярославской, Калужской и Владимирской областях, в Ленинградской области.

Это совпало по времени с эпидемией коронавирусной инфекции, однако не попало в статистику смертности от неё.