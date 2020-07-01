"Возвысился над памятником". Соцсети о последнем выступлении Путина

За последние месяцы россияне уже потеряли счет телеобращениям Путина, однако президент решил не останавливаться на достигнутом - во вторник его пресс-секретарь объявил, что около 14:00 граждан ожидает очередное выступление, последнее накануне завершения голосования по поправкам к Конституции.
О, после 14, значит, в 17 часов, Путин сегодня снова выступит по телеку!
Он явно отгрыз полставки у Соловьева!
— Ожидается, что сегодня Путин выступит с отвращением к россиянам.
— Может быть с обращением?
— Нет.
Выступление, в котором Путин снова призвал народ голосовать за поправки, оказалось приурочено к открытию мемориала солдатам, павшим в боях под Ржевом. На открытии присутствовал и президент Беларуси Лукашенко.
Обращение на этот раз оказалось сверхскоростным - президент говорил две минуты.
Путин какой то очень короткий в этот раз
Телевизионная картинка, на которой президент оказался хоть немного, но выше гигантского памятника, показалась кому-то зловещей, а кому-то - комической.
Боже, чья это была идея ТАК снять Путина? Как будто он нависает над тобой, громоздкий. Да еще и на фоне этого памятника. Гнетуще, мрачно. Зачем? Кажется это теперь символ новой России с новой Конституцией. Путин и гигантский солдат. Военное время.
Выдающаяся съёмка: коротенький Путин обращается сверху вниз — это прямо гений какой-то ставил кадр, Любецки и Дикинсы всякие курят в сторонке.
Самое смешное и нелепое из всех его обращений. На фоне нового ржевского памятника, который размерами заткнул за пояс все творчество Церетели, поставленное друг на друга. И вот Путин в этом обращении все равно выше самого высокого солдата-небоскреба! Смешной, закомплексованный, дорвавшийся, вцепившийся.
Комментаторы решили, что зеленые отсветы по контуру выдают студийную съемку с использованием технологии "хромакей" - фона специфического зеленого оттенка. Это вызвало многочисленные насмешки.
Путина пытались снять как титана. Но делали это какие-то микробы. Вместо Путина вышел Лилипутин. 👶
Он стоит не на фоне памятника под Ржевом (где он физически был с Лукашенко!), а на фоне хромакея. Что мешало снять ВВП в аналоговой среде? Почему нужно было снимать в какой-то подсобке на хромакее, какой не ставят даже во ВГИКе?
Что получилось:
👉 На рукавах пиджака "зеленка" от хромакея.
👉 Позади плывут облака, а свет на Путине не меняется.
👉 Сзади есть динамика — на Путине ее нет.
👉 Лицо в темном провале.
👉 Источник света расположен не там, где он на естественной картинке: спереди и сверху. Вместо этого мы видим буквально отражение нимба на сверкающем черепе: гало как во время затмения.
👉 Звук не с петлички, а с направленного микрофона. И слышно, как шуршит и кряхтит Песков. Из-за этого сюрреалистическое ощущение, что Путин, памятник и небо засунули в комнату как на картине Рене Магритта.
👉 Снят президент снизу, чтобы укрупнить его титанизм. Но руки, сукааа, отрезаны. Оторвать бы их оператору! 👐
Каждое такое обращение делает меня патриотом: ну, <черт возьми>, нельзя так снимать президента. Просто нель-зя.
И это повторяется раз за разом. Это же не "Пасхальная речь", на которую всем <плевать>. Это речь перед Обнулением. А выглядит хуже, чем сториз Виктории Бони. Ну как так можно! Но как выяснилось — можно.
Многие предлагали свои идеи фона для выступления Путина.
Критикуют в Сети не только телекартинку, но и собственно мемориал. Надпись на постаменте, вероятно, все же стоило заказать дизайнеру, отличающему тире от дефиса.
Еще о монументостроении и русском языке. Целый месяц ФБ с разных сторон долбают рекламой нового воинского монумента - Ржевского мемориала. И вот туше, дефис вместо тире. Все, что я могу сказать про этот монумент я уже сказал: пора выводить историю войны из еще сталинских идеологических конструкций и нынешних политических манипуляций. Война - это трагедия людей, людей попавших в мясорубку, где их били с фронта враги, а с тыла свои же "спецслужбы". Вот об этой трагедии каждого конкретного человека и надо говорить и думать, а не строить помпезные монументы для губернаторов и власти, которые рядом с ними будут устраивать свои милитаристские парады с бесконечным бряцаньем оружием и лозунгами "можем повторить"
Есть и вопросы к месту расположения мемориального комплекса.
У Путина долго думали, где разместить Ржевский мемориал. В итоге разместили у поворота на деревню Хорошево. Место, в истории боев на Ржевском выступе ничем не примечательное. Зато в этой деревне с 4 на 5 августа 1943 года заночевал Сталин, единственный раз за всю войну выехавший из Москвы в сторону фронта. Вернувшись, отписал Рузельту и Черчиллю: "приходится лично бывать на различных участках фронта". А в самой деревне еще в 2015 году был установлен бюст Сталина. Инициатором обоих проектов (бюста и мемориала) является возглавляемое Мединским и Рогозиным РВИО. Так что мемориал - не более чем указатель дороги к бюсту.
Но главная проблема - в том, что монументальная скульптура солдата, превращающегося в журавлей, кажется, запоздала со своим появлением примерно на полвека и, как и храм Вооруженных Сил, навевает посторонние поп-культурные ассоциации.
Памятники у них такие же бездарные и пустые, как и они сами.
Видели ржевский монумент? Гибрид воина-освободителя с дементором.
Просто финиш.
Это у них называется чтить павших...
Скульптор, в чьем интервью нашлось признание в "неоднозначном отношении" к Сталину и многословные похвалы в адрес нынешнего президента, наверняка не рассчитывал на то, что изображение Путина на фоне мемориала станет поводом для насмешек.
Однако сравнение призрачного солдата с персонажем из фильмов о Гарри Поттере стало мемом дня, и "Медуза" посвятила этому факту заметку в разделе "Шапито".
Блогеры-государственники, в свою очередь, набросились с критикой на тех, кто публикует насмешливые картинки. На телеграм-канале Russia Today был опубликован пост Максима Кононенко, в котором тот называет Латвию, где расположена редакция "Медузы", "нацистским государством", и угрожает уголовным преследованием Алексею Миняйло - одному из комментаторов, запостивших в Твиттере картинку, где изображение солдата заменено на изображение дементора:
Тут, честно говоря, комментировать вообще нечего. Выдающийся, пронзительный монумент, каковых не было в нашей стране уже очень, очень давно, монумент памяти миллиона (МИЛЛИОНА!) погибших подо Ржевом русских солдат становится объектом насмешек. Да даже если бы и не такой выдающийся — в любом случае это какая-то запредельная дикость. К людям из латвийского издания вопросов нет — они сами сознательно выбрали нацистское государство для своей работы и жизни. Разумеется, это нацистское государство воздействует на них, и они сами такими становятся.
Алексею Миняйло я могу только посоветовать как можно быстрее ехать к этим своим, в Латвию.
Пока за ним не пришли из Следственного комитета
Миняйло в итоге свой твит удалил. В его поддержку выступил в телеграме Олег Кашин:
Алексея Миняйло заставили удалить аналогичную картинку, но давайте ее запощу я, потому что чеченизация России - это, конечно, зло. Смеяться над эстетически спорным памятником не значит смеяться над погибшими под Ржевом. РВИО не равно ВОВ. Картинка обращения Путина и в самом деле стремная.
За это Кашина упрекнула ведущая пропагандистской телепрограммы "60 минут" Ольга Скабеева:
Олег, как-то странно получается, что свобода - это когда пишут гадости про собственную историю, то есть про себя самих. Если свободой вы называете самоуничтожение, то в чем ее смысл, зачем она даже таким, как вы? Ну или научитесь уже сочетать свободу с уважением к истории и народу. Если не умеете - не цензура же в этом виновата, правда? Давайте вас научу!
Но главная проблема с выступлением Путина на фоне памятника все же не в зеленых контурах и не в ассоциациях с сагой о Гарри Поттере, а в том, что президент снова спекулирует на теме Второй мировой войны для продвижения своих интересов, отмечают комментаторы.
"Сегодня на тверской земле открыт монумент сотням тысяч советских солдат, сражавшихся подо Ржевом. Они шли в бой, чтобы мы жили под мирным небом, работали, любили, созидали, гордились Россией – страной уникальной цивилизации и великой культуры, страной, где связаны воедино судьбы, надежды, устремления многих поколений наших предков.
Мы, их наследники, продолжаем этот неразрывный, тысячелетний исторический путь. И знаем, что когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи".
Ну и дальше уже про Конституцию и поправки.
И всё это на фоне мемориала. При этом, как верно подметили коллеги, на телекартинке Путин выше памятника.
От сражения подо Ржевом - к нынешнему голосованию. "Продолжаем этот неразрывный, тысячелетний исторический путь".
Я бы сказал, что так нельзя. Но так можно.
Памятник очень хороший. К Путину (мне лично крайне несимпатичному) ни памятник, ни подвиг подо Ржевом не имеют никакого отношения. <Комментаторам, которые сравнивают памятник с дементором>, следует внимательно перечитать Твардовского «Я убит подо Ржевом, в безымянном болоте», попытаться представить, как погибали здесь молоденькие мальчики. По-моему, это совершенно невозможно читать без душевного трепета даже людям далеко не сентиментальным. <...> Проблема давным-давно не в Путине или в «кровавом режиме», а в самих «дорогих россиянах». Мы, к сожалению, циничны и бездушны. И жестоки по отношению друг к другу и к своей памяти.
Путин сегодня лично попросил проголосовать за поправки, то есть за свое обнуление. И в первой же фразе (и во второй, и в третьей) прикрылся погибшими подо Ржевом солдатами. Погибшими из-за бездарности командования, знающего только один способ воевать - завалить неприятеля горами трупов. Выступление Путина сделано отвратительно технически: фон с памятником и бегущими облаками так и не смогли совместить с отдельно сделанной съемкой выступающего, на выступающем остался зеленый след хромакея, а звук безошибочно выдает съемку в помещении. И это всё глубоко символично: и мультипликационный диктатор, давно утративший связь с реальностью, и ракурс, когда он разговаривает с народом, возвышаясь даже над памятником, и демагогия, прикрывающая неблаговидные поступки героизмом предков, и топорность и безрукость обслуживающих диктатора пропагандистов.
У меня полное ощущение, что он находится в конце своего пути.
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