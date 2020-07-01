"Возвысился над памятником". Соцсети о последнем выступлении Путина

За последние месяцы россияне уже потеряли счет телеобращениям Путина, однако президент решил не останавливаться на достигнутом - во вторник его пресс-секретарь объявил, что около 14:00 граждан ожидает очередное выступление, последнее накануне завершения голосования по поправкам к Конституции.

Аркадий Кайданов

О, после 14, значит, в 17 часов, Путин сегодня снова выступит по телеку!

Он явно отгрыз полставки у Соловьева!

Дабл Ять

— Ожидается, что сегодня Путин выступит с отвращением к россиянам.

— Может быть с обращением?

— Нет.

Выступление, в котором Путин снова призвал народ голосовать за поправки, оказалось приурочено к открытию мемориала солдатам, павшим в боях под Ржевом. На открытии присутствовал и президент Беларуси Лукашенко.

Обращение на этот раз оказалось сверхскоростным - президент говорил две минуты.

Ксения Собчак

Путин какой то очень короткий в этот раз

Телевизионная картинка, на которой президент оказался хоть немного, но выше гигантского памятника, показалась кому-то зловещей, а кому-то - комической.

Татьяна Становая

Боже, чья это была идея ТАК снять Путина? Как будто он нависает над тобой, громоздкий. Да еще и на фоне этого памятника. Гнетуще, мрачно. Зачем? Кажется это теперь символ новой России с новой Конституцией. Путин и гигантский солдат. Военное время.

Прикладная социопатия

Выдающаяся съёмка: коротенький Путин обращается сверху вниз — это прямо гений какой-то ставил кадр, Любецки и Дикинсы всякие курят в сторонке.

Елена Рыковцева

Самое смешное и нелепое из всех его обращений. На фоне нового ржевского памятника, который размерами заткнул за пояс все творчество Церетели, поставленное друг на друга. И вот Путин в этом обращении все равно выше самого высокого солдата-небоскреба! Смешной, закомплексованный, дорвавшийся, вцепившийся.

Комментаторы решили, что зеленые отсветы по контуру выдают студийную съемку с использованием технологии "хромакей" - фона специфического зеленого оттенка. Это вызвало многочисленные насмешки.

Валерий Печейкин

Путина пытались снять как титана. Но делали это какие-то микробы. Вместо Путина вышел Лилипутин. 👶

Он стоит не на фоне памятника под Ржевом (где он физически был с Лукашенко!), а на фоне хромакея. Что мешало снять ВВП в аналоговой среде? Почему нужно было снимать в какой-то подсобке на хромакее, какой не ставят даже во ВГИКе?

Что получилось:

👉 На рукавах пиджака "зеленка" от хромакея.

👉 Позади плывут облака, а свет на Путине не меняется.

👉 Сзади есть динамика — на Путине ее нет.

👉 Лицо в темном провале.

👉 Источник света расположен не там, где он на естественной картинке: спереди и сверху. Вместо этого мы видим буквально отражение нимба на сверкающем черепе: гало как во время затмения.

👉 Звук не с петлички, а с направленного микрофона. И слышно, как шуршит и кряхтит Песков. Из-за этого сюрреалистическое ощущение, что Путин, памятник и небо засунули в комнату как на картине Рене Магритта.

👉 Снят президент снизу, чтобы укрупнить его титанизм. Но руки, сукааа, отрезаны. Оторвать бы их оператору! 👐

Каждое такое обращение делает меня патриотом: ну, <черт возьми>, нельзя так снимать президента. Просто нель-зя.

И это повторяется раз за разом. Это же не "Пасхальная речь", на которую всем <плевать>. Это речь перед Обнулением. А выглядит хуже, чем сториз Виктории Бони. Ну как так можно! Но как выяснилось — можно.

Многие предлагали свои идеи фона для выступления Путина.

Критикуют в Сети не только телекартинку, но и собственно мемориал. Надпись на постаменте, вероятно, все же стоило заказать дизайнеру, отличающему тире от дефиса.

Дмитрий Пиликин

Еще о монументостроении и русском языке. Целый месяц ФБ с разных сторон долбают рекламой нового воинского монумента - Ржевского мемориала. И вот туше, дефис вместо тире. Все, что я могу сказать про этот монумент я уже сказал: пора выводить историю войны из еще сталинских идеологических конструкций и нынешних политических манипуляций. Война - это трагедия людей, людей попавших в мясорубку, где их били с фронта враги, а с тыла свои же "спецслужбы". Вот об этой трагедии каждого конкретного человека и надо говорить и думать, а не строить помпезные монументы для губернаторов и власти, которые рядом с ними будут устраивать свои милитаристские парады с бесконечным бряцаньем оружием и лозунгами "можем повторить"

Есть и вопросы к месту расположения мемориального комплекса.

Глеб Бараев

У Путина долго думали, где разместить Ржевский мемориал. В итоге разместили у поворота на деревню Хорошево. Место, в истории боев на Ржевском выступе ничем не примечательное. Зато в этой деревне с 4 на 5 августа 1943 года заночевал Сталин, единственный раз за всю войну выехавший из Москвы в сторону фронта. Вернувшись, отписал Рузельту и Черчиллю: "приходится лично бывать на различных участках фронта". А в самой деревне еще в 2015 году был установлен бюст Сталина. Инициатором обоих проектов (бюста и мемориала) является возглавляемое Мединским и Рогозиным РВИО. Так что мемориал - не более чем указатель дороги к бюсту.

Но главная проблема - в том, что монументальная скульптура солдата, превращающегося в журавлей, кажется, запоздала со своим появлением примерно на полвека и, как и храм Вооруженных Сил, навевает посторонние поп-культурные ассоциации.

Ольга Рощина

Памятники у них такие же бездарные и пустые, как и они сами.

Видели ржевский монумент? Гибрид воина-освободителя с дементором.

Просто финиш.

Это у них называется чтить павших...

Скульптор, в чьем интервью нашлось признание в "неоднозначном отношении" к Сталину и многословные похвалы в адрес нынешнего президента, наверняка не рассчитывал на то, что изображение Путина на фоне мемориала станет поводом для насмешек.

Однако сравнение призрачного солдата с персонажем из фильмов о Гарри Поттере стало мемом дня, и "Медуза" посвятила этому факту заметку в разделе "Шапито".

Блогеры-государственники, в свою очередь, набросились с критикой на тех, кто публикует насмешливые картинки. На телеграм-канале Russia Today был опубликован пост Максима Кононенко, в котором тот называет Латвию, где расположена редакция "Медузы", "нацистским государством", и угрожает уголовным преследованием Алексею Миняйло - одному из комментаторов, запостивших в Твиттере картинку, где изображение солдата заменено на изображение дементора:

Тут, честно говоря, комментировать вообще нечего. Выдающийся, пронзительный монумент, каковых не было в нашей стране уже очень, очень давно, монумент памяти миллиона (МИЛЛИОНА!) погибших подо Ржевом русских солдат становится объектом насмешек. Да даже если бы и не такой выдающийся — в любом случае это какая-то запредельная дикость. К людям из латвийского издания вопросов нет — они сами сознательно выбрали нацистское государство для своей работы и жизни. Разумеется, это нацистское государство воздействует на них, и они сами такими становятся.

Алексею Миняйло я могу только посоветовать как можно быстрее ехать к этим своим, в Латвию.



Пока за ним не пришли из Следственного комитета

Миняйло в итоге свой твит удалил. В его поддержку выступил в телеграме Олег Кашин:

Алексея Миняйло заставили удалить аналогичную картинку, но давайте ее запощу я, потому что чеченизация России - это, конечно, зло. Смеяться над эстетически спорным памятником не значит смеяться над погибшими под Ржевом. РВИО не равно ВОВ. Картинка обращения Путина и в самом деле стремная.

За это Кашина упрекнула ведущая пропагандистской телепрограммы "60 минут" Ольга Скабеева:

Олег, как-то странно получается, что свобода - это когда пишут гадости про собственную историю, то есть про себя самих. Если свободой вы называете самоуничтожение, то в чем ее смысл, зачем она даже таким, как вы? Ну или научитесь уже сочетать свободу с уважением к истории и народу. Если не умеете - не цензура же в этом виновата, правда? Давайте вас научу!

Но главная проблема с выступлением Путина на фоне памятника все же не в зеленых контурах и не в ассоциациях с сагой о Гарри Поттере, а в том, что президент снова спекулирует на теме Второй мировой войны для продвижения своих интересов, отмечают комментаторы.

Виталий Рувинский

"Сегодня на тверской земле открыт монумент сотням тысяч советских солдат, сражавшихся подо Ржевом. Они шли в бой, чтобы мы жили под мирным небом, работали, любили, созидали, гордились Россией – страной уникальной цивилизации и великой культуры, страной, где связаны воедино судьбы, надежды, устремления многих поколений наших предков.

Мы, их наследники, продолжаем этот неразрывный, тысячелетний исторический путь. И знаем, что когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи".

Ну и дальше уже про Конституцию и поправки.

И всё это на фоне мемориала. При этом, как верно подметили коллеги, на телекартинке Путин выше памятника.

От сражения подо Ржевом - к нынешнему голосованию. "Продолжаем этот неразрывный, тысячелетний исторический путь".

Я бы сказал, что так нельзя. Но так можно.

Катя Левченко

Памятник очень хороший. К Путину (мне лично крайне несимпатичному) ни памятник, ни подвиг подо Ржевом не имеют никакого отношения. <Комментаторам, которые сравнивают памятник с дементором>, следует внимательно перечитать Твардовского «Я убит подо Ржевом, в безымянном болоте», попытаться представить, как погибали здесь молоденькие мальчики. По-моему, это совершенно невозможно читать без душевного трепета даже людям далеко не сентиментальным. <...> Проблема давным-давно не в Путине или в «кровавом режиме», а в самих «дорогих россиянах». Мы, к сожалению, циничны и бездушны. И жестоки по отношению друг к другу и к своей памяти.

Андрей Мальгин

Путин сегодня лично попросил проголосовать за поправки, то есть за свое обнуление. И в первой же фразе (и во второй, и в третьей) прикрылся погибшими подо Ржевом солдатами. Погибшими из-за бездарности командования, знающего только один способ воевать - завалить неприятеля горами трупов. Выступление Путина сделано отвратительно технически: фон с памятником и бегущими облаками так и не смогли совместить с отдельно сделанной съемкой выступающего, на выступающем остался зеленый след хромакея, а звук безошибочно выдает съемку в помещении. И это всё глубоко символично: и мультипликационный диктатор, давно утративший связь с реальностью, и ракурс, когда он разговаривает с народом, возвышаясь даже над памятником, и демагогия, прикрывающая неблаговидные поступки героизмом предков, и топорность и безрукость обслуживающих диктатора пропагандистов.

У меня полное ощущение, что он находится в конце своего пути.