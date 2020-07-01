В Петербурге суд наказал активиста за баннер "Царей в 1917 обнулили"

В Санкт-Петербурге суд назначил 50 часов исправительных работ активисту Александру Яшину за баннер "Царей в 1917 обнулили", который неизвестные вывесили на ограде памятника Медный всадник.
Суд посчитал, что активист нарушил статью о правилах организации "массового одновременного пребывания граждан". По версии суда, Яшин и еще один местный житель, которого полиция не смогла найти, вывесили баннер и нарушили порядок проведения публичного мероприятия. Активист в суде заявил, что не причастен к демонстрации баннера.
В России с 25 июня по 1 июля проходит голосование по поправкам в Конституцию. Поправки принимаются по инициативе президента Владимира Путина. Одна из них предусматривает "обнуление" его президентских сроков, что даёт ему возможность оставаться главой государства до 2036 года.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.