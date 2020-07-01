В Петербурге суд наказал активиста за баннер "Царей в 1917 обнулили"

В Санкт-Петербурге суд назначил 50 часов исправительных работ активисту Александру Яшину за баннер "Царей в 1917 обнулили", который неизвестные вывесили на ограде памятника Медный всадник.

Суд посчитал, что активист нарушил статью о правилах организации "массового одновременного пребывания граждан". По версии суда, Яшин и еще один местный житель, которого полиция не смогла найти, вывесили баннер и нарушили порядок проведения публичного мероприятия. Активист в суде заявил, что не причастен к демонстрации баннера.

В России с 25 июня по 1 июля проходит голосование по поправкам в Конституцию. Поправки принимаются по инициативе президента Владимира Путина. Одна из них предусматривает "обнуление" его президентских сроков, что даёт ему возможность оставаться главой государства до 2036 года.