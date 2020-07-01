На Красной площади задержаны участники акции против обнуления

В Москве на Красной площади полиция задержала активистов – участников акции "2036". Об этом сообщает телеканал "Дождь". Они выложили своими телами эту цифру на брусчатке. В случае вступления в силу поправок к Конституции, одна из которых обнуляет президентские сроки, Владимир Путин сможет находиться у власти до 2036 года. Сегодня последний день голосования по поправкам.

Акцию провели восемь человек. Среди них муниципальные депутаты Басманного района Москвы Люся Штейн и Виктор Котов, участники движения Pussy Riot Александр Софеев, Ника Никульшина, активисты Мария Безверхая, Гоша Кожевников, Лиза Самойлова и Мария Тимофеева.

После задержания активистов увезли в отделение полиции.

Акция "2036" — реплика акции российской арт-группы Э.Т.И., созданной Анатолием Осмоловским в 80-е годы прошлого века. 18 апреля 1991 года участники группы своими телами выложили на Красной площади перед мавзолеем матерное название мужского полового органа. Участники акции так выразили свой протест против закона "О нравственности", который запрещал ругаться матом в общественных местах и вводил наказание за это в виде 15 суток административного ареста.