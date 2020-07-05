И Донецк, и Геленджик. Противоречивая история, порожденная войной

Процесс обмена заключёнными и военнопленными между Украиной и сепаратистскими территориями на востоке страны в последние месяцы критикуют не только правозащитники, но и родственники тех, кто находится за решёткой. Радио Свобода недавно писало о том, что в плену в "ДНР" и "ЛНР" до сих пор остаются как украинские военные, так и гражданские лица с проукраинской позицией, и в то же время на свободе после обмена оказываются сторонники сепаратизма.

В интервью Татьяна Катрыченко из Медийной инициативы за права человека тогда говорила: "У нас есть подозрения, что родственники на неподконтрольных правительству страны территориях за материальное вознаграждение просят, чтобы их близким добавляли шпионские или политические статьи, чтобы можно было освободить человека по обмену". Однако, по её словам, доказать это очень непросто. Материалы этого расследования Радио Свобода не доказывают, что так и происходит, но свидетельствуют, как противоречива вызванная войной и российским вмешательством во внутренние дела Украины ситуация в Донбассе.

Шпионаж и Геленджик

В списках на обмен с сепаратистами украинская сторона указывает имя Валерия Матюшенко. Его супруга Татьяна добивается освобождения мужа уже несколько лет – с тех пор, как, по ее словам, ему "надели мешок на голову прямо на площади возле нашего дома в Комсомольске". Валерий Матюшенко был осужден по статье "Шпионаж" в непризнанной "ДНР" на 10 лет заключения в июле 2017 года. Татьяна, в отличие от некоторых других родственников пленных, постоянно ездит в Донецк на суды к мужу, об этом она рассказывала и СМИ. На территориях самопровозглашенных республик бывает и её сын Павел, так как там живет его подруга Марина, которая учится на экономическом факультете Донецкого национального университета (в ее инстаграме можно найти снимки на фоне здания факультета). Вот, например, снимок пары в инстаграме, помеченный геометкой Комсомольское Донецкой области (это неподконтрольная правительству Украины территория):

Татьяна Матюшенко часто участвует в акциях протеста, на которых звучат призывы освободить пленных, в том числе у посольства России в Киеве, она утверждает, что в "ДНР" ей грозит опасность, поэтому она переехала с неподконтрольных Киеву территорий и сейчас живет в Славянске, а также что ее супруга арестовали за проукраинскую позицию.

В то же время ее сын Павел Матюшенко отдыхает у моря в российском Геленджике и указывает на своей странице во "ВКонтакте" место жительства Донецк. Павел Матюшенко в 2019 году учился в школе на территории "ДНР": он есть на фотографиях среди участников одного из мероприятий Комсомольской школы №5.

На странице Павла Матюшенко во "ВКонтакте" сейчас нет многих фотографий, которые там были опубликованы раньше – очевидно, они были удалены. Однако главный снимок остался: Павел стоит на фоне гостиницы "Компрасс" в Геленджике. Вот ссылка на страницу гостиницы на одном из сайтов бронирования. Есть основания предполагать, что сын заключенного в "ДНР" Валерия Матюшенко отправился в Россию из непризнанных республик – в нарушение украинского законодательства. Среди тех, кто поставил лайки под фотографией Павла, – Алексей Мурзин. Во "ВКонтакте" у него закрытый аккаунт, зато в инстаграме можно найти снимки Мурзина в форме военизированных формирований сепаратистских республик Донбасса (так называемого "МВД "ДНР", которые называют "внутренними войсками"):

Сторонники "Донецкой народной республики" есть и в друзьях у подруги Павла Матюшенко Марины. В инстаграме belik16 есть общие снимки Павла и Марины, а среди лайкнувших, например, девушка с ником weqzi, комментирующая свои фотографии фразами "Ураа, Россия!!" и "С Днем Рождения, ДНР" (орфография и пунктуация сохранены. – Прим. РС).

Татьяна Матюшенко публикует снимки сына и его девушки в своем фейсбуке. Похожие фотографии можно обнаружить и в инстаграме Марины, но, в отличие от фейсбука, в инстаграме есть геометки. Например, вот две фотографии, сделанные в Геленджике: в соцсетях Татьяны Матюшенко и девушки ее сына Марины:

Характерную балюстраду на набережной можно обнаружить на всех туристических фотографиях этого российского приморского курорта.

Украинский магазин с ценами в рублях

Татьяна Матюшенко владеет в Николаевке Донецкой области, на контролируемой Киевом территории, магазином одежды. Она регулярно публикует рекламу этого магазина на фейсбук-странице Николаевки, и в истории соцсети эти записи сохранены.

После того как магазин только появился, пользователей фейсбука удивило, что цены в нем указаны в рублях. После этого все фотографии с ценами в рублях были удалены, в том числе и этот снимок:

При этом на страницах магазина в инстаграме осталось немало фотографий Марины, на которых она рекламирует женскую одежду. В инстаграм-аккаунте Матюшенко есть её снимки с подписями о продаже одежды. Можно предположить, что Татьяна Матюшенко занимается торговлей не только на контролируемых, но и на неконтролируемых правительством Украины территориях.

На момент публикации статьи Татьяна Матюшенко не ответила на отправленные ей в фейсбуке вопросы Радио Свобода.

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Изложенные здесь факты не свидетельствуют против освобождения осужденного по статье "Шпионаж" в "ДНР" Валерия Матюшенко, а лишь показывают противоречивость войны в Донбассе. В Офисе президента Украины заявляли, что будут бороться за освобождение каждого гражданина Украины, вне зависимости от его политических взглядов.