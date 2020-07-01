В Петербурге на Дворцовой площади проходит акция против поправок

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади проходит акция против принятия поправок в Конституцию России. Местные жители вышли со старой версией Конституции в руках. У площади стоит несколько полицейских автозаков, сообщает Север.Реалии.

Активисты Влад Шипицын и Алексей Архипов были задержаны на выходе из метро "Адмиралтейская".

Накануне акции полиция задержала несколько активистов. Ольгу Смирнову отвезли в полицию из-за народного схода, который прошел 15 февраля. Ее арестовали на трое суток. Полиция также приходила домой к активисту Павлу Иванкину для "профилактических бесед".

В Москве на Красной площади 1 июля активисты провели акцию, они легли на землю в форме числа 2036. Именно до 2036 года президент Владимир Путин сможет находиться у власти в случае принятия новых поправок к Конституции. Активистов задержали.

Досрочное голосование по поправкам к Конституции проходило с 24 по 30 июня. Основной день голосования – 1 июля. Он объявлен выходным. Поправки принимаются по инициативе президента Владимира Путина.