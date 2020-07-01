КП опубликовала переписку журналиста "Медиазоны". Он заявил, что это - фейк

Газета "Комсомольская правда" и телеканал "Царьград" опубликовали, как они утверждают, переписку корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля с неизвестным человеком. В ней журналист сообщает, что собирается прийти на избирательный участок и устроить там "движуху" для того, чтобы его побили. На вопрос собеседника, кто его будет бить, Френкель якобы отвечает: "Менты, конечно же".

Изначально переписка появилась в телеграм-канале "Голос Мордора". Как она оказалась у авторов канала - не сообщается. Давид Френкель, комментируя опубликованную переписку, заявил, что она полностью поддельная, и что он не посылал никому такие сообщения.

30 июня Давид Френкель приехал на избирательный участок № 2191 в Санкт-Петербурге из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Журналист заявил, что это незаконно, поскольку это можно сделать только по решению суда. После этого, по словам Френкеля, сотрудник полиции с номером 009175 попытался выгнать его с участка, где проходило голосование. Полицейский заломил журналисту руку и ударил по ней кулаком. Позже у Френкеля диагностировали перелом руки, ему потребуется операция и восемь недель реабилитации.

Правозащитники, оппозиционные активисты и журналисты независимых СМИ требуют возбудить против полицейского уголовное дело по статьям о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов и о превышении должностных полномочий. Адвокат "Апологии протеста" Ольга Карачева подала заявление в Следственный комитет.

Нападение на Френкеля осудили комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович и представитель по вопросам свободы СМИ из ОБСЕ Арлем Дезир. Они потребовали тщательного и справедливого расследования инцидента.

В свою очередь в МВД России считают, что полицейский действовал в рамках закона, а председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко заявил, что журналист "Медиазоны" "вёл себя очевидно провокационно", а перелом получил, поскольку упал сам.