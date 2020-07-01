В бюллетене мэра Якутска пририсовали галочку "за"

Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала против поправок в Конституцию России, однако в социальных сетях на фотографии с избирательного участка на её бюллетене стоит галочка "за". По словам чиновницы, галочку пририсовали в фотошопе.

Пресс-секретарь Авксентьевой Алексей Толстяков выразил удивление тем, что многие пользователи повелись на этот вброс. "Как избранный мэр будет голосовать за поправки, в числе которых отмена прямых выборов мэра? Это же выстрел самому себе в ногу", – прокомментировал Толстяков появление отредактированной фотографии.

В доказательство того, что изображение подделано в фотошопе, пресс-секретарь выложил оригинал фотографии, на котором видно, что мэр Якутска проголосовала против поправок.

Согласно поправкам в 131-ю статью Конституции, "органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления". То есть принятие поправок позволит властям отстранять от должности глав муниципалитетов.