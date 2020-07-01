Похищение сотрудника УИК в Химках: подробности

Радио Свобода удалось узнать подробности инцидента, произошедшего сегодня утром в подмосковных Химках с Юрием Коростелевым, членом УИК 3187 с правом решающего голоса и младшим научным сотрудником Института проблем передачи информации. Как рассказал Коростелев Радио Свобода, он направлялся на свой участок, когда двое неизвестных схватили его, посадили в машину и полчаса возили по городу, требуя не появляться 1 июля в избирательной комиссии.​

Первой о нападении на Юрия Коростелева написала в фейсбуке его супруга, научный сотрудник "Сколтеха" Екатерина Храмеева. Сам Коростелев связывает нападение именно со своей работой в УИК, поскольку еще 25 июня у него произошел конфликт с руководством комиссии: его нахождение на избирательном участке было признано нежелательным, поскольку на ученого не было возложено исполнение каких-либо обязанностей. По словам Коростелева, о собрании, на котором эти обязанности распределялись, его не уведомили.

"Я являюсь членом избирательной комиссии №3187 с правом решающего голоса, я должен был организовывать это голосование. Сегодня утром я шел к помещению избирательной комиссии, где оно должно было проходить. Приблизительно в 7.50 минут ко мне подошли двое мужчин, схватили меня и буквально похитили. Они сказали, чтобы даже не думал идти на избирательный участок, "иначе будет хуже". Когда я попытался достать телефон, чтобы сфотографировать их, они его вырвали. Они вызвали какую-то свою машину, запихнули меня в нее и возили меня по городу, слава богу, не убили. Когда меня похищали, я кричал, этому были свидетели, люди видели это из соседнего здания. Возили они меня где-то полчаса, и высадили меня в Сходне, в частном секторе. После этого я дошел до полиции, сейчас по этому случаю ведется работа".

По словам Юрия Коростелева, он успел поработать в своей УИК на предварительном голосовании, но в какой-то момент у него возник конфликт с руководством комиссии.

"Конфликт возник в связи с вопросом, могу ли я находиться в помещении избирательной комиссии в связи с тем, что мне не распределены никакие обязанности. Распределялись они на заседании, которое было до этого. Обязанности мне не были распределены, потому что меня не уведомили об организационном заседании комиссии и я на него не явился. Я подал жалобу, заявление в ЦИК, оно сейчас рассматривается. Этот вопрос всплыл 25 июня, когда наблюдатель от Общественной палаты очень расстроился, что я подал эту жалобу. Кроме этого в комиссии ничего особенного не происходило, моя позиция по поводу голосования и поправок довольно сдержанная, я считаю, что если у нас голосование проводится, то моя обязанность как члена УИК его провести, чтобы все было легитимно, насколько это возможно, чтобы все голоса были честно подсчитаны, чтобы все было в рамках закона. До сегодняшнего дня у меня не было никаких предположений, что на нашем участке будут какие-то фальсификации, а теперь, конечно, такое предположение есть".