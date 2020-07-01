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Археология. Конституция для суверена: в чем смысл путинских поправок к Основному Закону?
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Археология. Конституция для суверена: в чем смысл путинских поправок к Основному Закону?
Политика
Путин навсег'нет
48 минут(ы) назад
Антон Сергиенко
Протест против поправок к конституции России на Пушкинской площади в Москве
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Путин навсег'нет
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5 лет спустя
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