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Помпео рассказал о спорах и необходимости диалога с Москвой

Майк Помпео

Деньги на поддержку террористического движения "Талибан" текут в Афганистан с того момента, как США два десятилетия назад направили в эту страну войска. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео на пресс-конференции в среду, 1 июля, пишет "Голос Америки". Так глава Госдепартамента ответил на вопрос о возможных выплатах талибам со стороны России за убийства американских солдат в Афганистане. Ранее об этом сообщала газета The New York Times со ссылкой на источники.

Россия и представители талибов отрицают существование каких-либо схем вознаграждений за убийства американских военнослужащих. Президент США Дональд Трамп и российский МИД назвали публикацию фейком.

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