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Greenpeace требует остановить "пожарную катастрофу" в Сибири

Greenpeace требует от правительства России принять меры по предотвращению "пожарных катастроф" в лесах Сибири и Дальнего Востока. Экологи предупреждают, что 2020 год "уже побил все рекорды климатических аномалий". Текст обращения размещён на сайте общественной организации.

Больше всего пожаров в пяти регионах: в Якутии, на Чукотке, в Магаданской области, на севере Камчатского края и в Красноярском крае, — сообщает Greenpeace. Общая площадь, пройденная лесными пожарами за шесть месяцев, составила почти 8 миллионов гектаров. Для сравнения: летом прошлого года в Сибири огонь охватил около 15 миллионов гектаров.

"Пожарная катастрофа в лесах Сибири и Дальнего Востока повторяется снова: 2019 год ничему не научил правительство", – пишут экологи. Они опасаются, что скоро в города и посёлки придёт едкий дым, что "особенно опасно для здоровья людей на фоне пандемии коронавируса, поражающего дыхательную систему".

Массовые пожары приведут к выбросу в атмосферу сотен мегатонн углекислого газа, что усилит парниковый эффект. "2020 год уже побил все рекорды климатических аномалий, но российские власти игнорируют причины изменения климата, среди которых и гигантские лесные пожары. Нужно разорвать этот замкнутый круг", – говорится в обращении.

Российское отделение "Гринпис" собирает подписи под обращением к правительству России с призывом принять срочные меры и не допустить повторения ситуации 2019 года, когда из-за лесных пожаров почти всю Сибирь затянуло дымом. Организация требует увеличить минимум в три раза финансирование из федерального бюджета лесного хозяйства в регионах. По мнению экспертов "Гринпис", минимальная сумма, необходимая для борьбы с пожарами, составляет 25-30 млрд рублей.

Кроме того, экологи хотят, чтобы решения по зонам контроля, где можно не тушить пожары, принимались с участием федеральных властей. В 2019 году 90 процентов катастрофических пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке приходилось именно на эти зоны.

2 июля на территории России тушили 259 лесных пожара, которые действуют на площади 183 тысячи гектаров, сообщает "Авиалесохрана". В Якутии введён режим чрезвычайной ситуации. При этом ещё 1,81 млн гектаров составляет площадь пожаров, тушение которых прекращено.

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