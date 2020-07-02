Федерация легкой атлетики не выплатила штраф в $5 млн

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатила World Athletics штраф в установленный срок. Федерация должна была заплатить 5 миллионов долларов до 1 июля. "На сегодняшний день, 2 июля, штраф в World Athletics не выплачен. Денежных средств у ВФЛА на выплату штрафа нет", — рассказала пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

В марте 2020 года международная ассоциация оштрафовала ВФЛА на $10 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Половину этой суммы нужно было выплатить до 1 июля. Если бы ВФЛА перевела платеж в срок, остальные $5 млн стали бы условными, а деньги были бы списаны с депозита только при новом нарушении российской стороной антидопинговых правил.

"World Athletics получила просьбу об отсрочке еще месяц назад, мы тогда ответили, что дата выплаты не будет изменена", — сообщили в международной ассоциации. Накануне президент ВФЛА Евгений Юрченко заявил, что организация сделала все возможное, чтобы оплатить штраф World Athletics, но средства так и не были найдены. По его словам, необходимую сумму денег не удалось найти в том числе и из-за пандемии и связанного с ней экономического кризиса.

Теперь российские легкоатлеты с большой долей вероятности лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе. Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что Юрченко не выполнил обязательства перед атлетами, которые взял на себя перед выборами главы организации в феврале 2020 года. Она обвинила президента ВФЛА в предательстве "чистых" спортсменов, которые из-за невыплаты штрафа могут лишиться возможности выступать на международных соревнованиях.

На прошлой неделе Ласицкене вместе с прыгуньей с шестом Анжеликой Сидоровой и бегуном на 110 м с барьерами Сергеем Шубенковым обратилась к президенту страны Владимиру Путину. Они призвали главу государства обратить внимание на кризисную ситуацию в российской легкой атлетике и бездействие руководства ВФЛА в вопросе выплаты штрафа.