Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавирусной инфекции.

Как сообщил в четверг его пресс-секретарь Айдос Укибай, последний тест Елбасы (то есть лидера нации, как называют Назарбаева) на COVID-19 показал отрицательный результат. Следуя рекомендациям врачей, Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции и работать дистанционно, добавил секретарь.

О том, что первый президент Казахстана заразился коронавирусом, стало известно 18 июня. На будущей неделе Нурсултану Назарбаеву, лидеру правящей партии "Нур Отан", который сохраняет влияние на принимаемые в стране политические решения, исполнится 80 лет.

С 16 марта по 11 мая в Казахстане из-за коронавируса действовал режим чрезвычайного положения, при этом в ряде регионов карантинные меры по-прежнему сохраняются.

На этой неделе власти сообщили, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации решено с 5 июля ввести на 14 дней ряд дополнительных ограничений, с возможностью их продления. По последним данным, в Казахстане с начала эпидемии зарегистрировано более 42-х с половиной тысяч случаев заражений коронавирусом. Умерли от COVID-19, по данным Минздрава, 188 заболевших, передаёт ТАСС.