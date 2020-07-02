"Теперь он уничтожил Конституцию". Блогеры об итогах голосования

Россияне проголосовали за путинские поправки к Конституции – иначе и быть не могло. Теперь страна заживет по-новому – перемены к лучшему, которых многие так ждали, уже произошли.

Олег Козырев

НАСТУПИТ ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ

Перехватывает дыхание от восторга. Уже завтра 2 июля мы проснемся в новой, поправленной стране.

Геи больше не смогут усыновлять русский язык. Наши предки получат достойную пенсию. А врачам станет легче лечить людей, требующих минимальную оплату труда.

Границы нашей страны наконец-то не будут зависеть от географии. Судьи Конституционного и Верховного суда, наконец-то станут подотчетны подсудимым. А дети станут общим достоянием и родители смогут навещать их в музеях.

Козлы смогут мирно пастись с баранами на злачных пажитях природных территорий.

Свалка станет экопереработкой. Взрыв хлопком. Потоп подтоплением. Шок удивлением. Пожар задымлением. Катастрофа жесткой посадкой. Загрязнение дезинформацией. А переломанная полицейским рука - продуманной провокацией.

Единицам удавалось жить в такие времена. Тьма и боль отступает. Впереди лишь светлые облака кисельно-молочной промышленности.

Мы не можем быть без Путина. Он, как царь из сказки, окунувшись в котле голосования, выскочит из него обнуленным и просветленным. Полным сил и небывалой энергии. Олигархи не смогут ему мешать. Девяностые не смогут его преследовать. Пред ним будет новая жизнь из новых двадцати лет, в которые все можно начать заново.

Мы проснемся в новой стране.

Дорога, которая была с ямами старая, станет дорогой новою с ямами новыми. Больница закрытая закроется снова. Свалка ближайшая зацветет новыми ароматами.

Не этого ли все мы иногда хотим? Начать все заново! Новую жизнь получить во сколько бы ни было лет. Старая конституция мешала нам все это время, душила и путала. Гнобила новаторов. Троллила консерваторов. Мешала бизнесу. Мучила экологов. Преследовала политиков.

Все это уйдет. Новые законы подобно сваям нового града выстроят в нас новые этажи жития.

Мы проснемся в новой стране.

Не можем не проснуться. Обязаны проснуться.

Не бывает же такого, чтобы так долго спать.

Отдал свой голос за новую Россию с Владимиром Путиным и Владимир Путин, причем без маски.

В последний день голосования Центризбирком начал публиковать его результаты еще до закрытия всех участков, в нарушение всех возможных правил.

Андрей Мальгин

Глазам не верю. ЦИК начал сообщать о результатах, не дожидаясь закрытия участков. В былые времена терпеливо дожидались закрытия последнего участка в Калининграде. То есть даже видимость законности решили не соблюдать. Просто идут напролом.

Рустем Адагамов

За принятие поправок к Конституции проголосовали 74,18% жителей России, 24,69% — против — данные ЦИК после обработки 1% протоколов

Смотрите, что они вытворяют — ЦИК сообщает результаты голосования за несколько часов до его окончания. Это форменное издевательство, так даже в Африке не делают.

Кирилл Лятс

По-моему, они считают нас за идиотов

Александр Рыклин

ЦИК уже публикует результаты.... За несколько часов до окончания голосования...Я думаю, они все - враги Путина... Сделать из важнейшего идеологического мероприятия столь отвратительный, мерзкий, жалкий и позорный фарс - это еще надо исхитриться, специальные усилия приложить... Да, кстати, - за проголосовали 73%... К концу дня пару процентиков накинут... Какая блевотина....

При полной декоративности этого "голосования" иначе и быть не могло, отмечают в Сети.

Кирилл Шулика

Вас не должно удивлять ни голосование за гаражами, ни публикация ЦИК итогов голосования до его окончания. Вообще не должно ничего удивлять... Вообще забейте и не обращайте внимание, а тем более не переживайте.

Дело в том, что в соответствии с Конституцией все поправки уже приняты. Без вариантов. Хотите вы этого или нет. Любой юрист вам это скажет. Надстройка со всенародным голосованием юридически была не нужна и ее как бы для Конституции и нет. То есть она действует в новом виде. Если ее нужно откатить назад, то поправки надо будет вносить заново.

То, что сейчас происходит это в принципе огромная подлость. Соцопрос, причем, один по всем вопросам от геев до обнуления. То есть если вы против однополых браков, надо проголосовать еще и за обнуление. Если вам жалко котят, щенят и поросят, надо проголосовать еще за Госсовет. Оно не имеет никакого юридического значения, но имеет большое моральное значение. Во-первых, граждан надо сделать соучастниками подлости, чтобы потом говорить, что "так люди решили". Во-вторых, этот соцопрос нужен одному человеку в стране для уверенности, для того, чтобы чувствовать себя незаменимым национальным лидером. Как сказала Элла Памфилова, поправки уже приняты, но у Путина что-то этическое. Мы перешли на следующей этап. Сначала приятное президенту говорило окружение, убедившее его в том, что он великий государственный деятель, а теперь это должны делать все граждане.

Из многочисленных фотографий бюллетеней и протоколов, публиковавшихся в соцсетях, можно было сделать вывод, что число голосов против поправок намного выше заявленного.

Результаты 50/50 показывали и экзит-поллы на многих участках.

Наталья Геворкян

Экзитполы кампании «НЕТ». 14:30

Обратите внимание: с каждым часом растет число людей, которые голосуют ПРОТИВ.

Москва:

51% — ЗА

49% — ПРОТИВ

Санкт-Петербург:

44% — ЗА

56% — ПРОТИВ

За первые 6 часов голосования в Москве 51% респондентов сообщили, что выступили ЗА поправки, 49% — ПРОТИВ. Всего на выходах с участков опрошены (включая отказы от ответа) 4015 человек, доля отказов — 42%.

Михаил Фишман

Нас десятилетиями убеждают, что Путин опирается на народ. Что ему не нужны институты, потому что он сам слышит волю народа, к земле приникая ухом. Даже выражение “глубинный народ” в обиход ввели. На научном языке это называется — плебисцитарный лидер. Так вот, голосование по поправкам — это чистый эксперимент: на один и тот же вопрос отвечают сначала обе палаты парламента, потом законодательные собрания регионов, а затем — все остальные. И этот эксперимент доказывает, что на самом деле все ровно наоборот: Путину нужны институты, чтобы подавлять интересы общества.

По всем опросам, общество в отношении к поправкам разделилось примерно пополам, в любом случае, никаким единодушием и не пахнет, причем главная поправка — продление власти Путина — вызывает еще большее раздражение (не зря же ее так прячут). Более того, единодушия не будет, даже когда объявят официальный результат, на который нам намекают первые официальные цифры. И это при том, что в Государственной Думе против поправок проголосовали ноль депутатов (коммунисты воздержались; и, видимо, в Кремле сообразили, что к чему, разрешив им ближе к делу выступать против), в Совете Федерации — один голос против, а среди региональных депутатов голосов против меньше двух процентов. Так что Путин совсем не плебисцитарный лидер. Его всевластие держится не на воле народа, а на подкупе и запугивании элит. Что нам выпукло и продемонстрировало голосование по поправкам.

Среди тех, кто голосовал за поправки, обнаружились в том числе люди, которые не знали, что голосовали за обнуление сроков Путина, сообщила с одного из участков социолог Александра Архипова:

Во-первых, о сути происходящего. Очень многие из опрошенных отдельно поправку об обнулении не поддерживают. При этом есть и группа отрицателей. Мужчина лет 60 яростно доказывал мне, что такой поправки нет, Путин не может так себя вести и её выдумали враги России.

Во-вторых, страх или стыд отвечать detected. Некоторые, отказываясь отвечать на вопрос "как голосовали" с криком "не имеете право допрашивать меня!! Запишите что Да!" - стремительно убегали. Виньетка. Утром я сама забежала голосовать на свой участок и у двери парикмахерской встретила своего мастера. "Куда идёшь? - голосовать против! - не боишься?"

В-третьих, я вижу некоторую зависимость между голосующими ЗА и их вниманием к призам. У урны раздают" миллион призов" и какие то ещё лотереи. Я опрашиваю метров в 30 от двери. За это время можно сунуть в карман, выбросить или начать открывать код - вдруг ты выиграл? Те, кто во время опроса открывает код на лотерейном билете, обычно голосуют ЗА.

В-четвертых, для многих это не политический выбор, а способ демонстрации лояльности или участие в ритуале. Такие люди фотографируются у входа в избирательный участок с лотерейными билетами и внутри с бюллететями, а также напротив стендов "наше решение".

Но есть и те, кто искренне поддержал путинскую Конституцию – например, потому, что не поддерживал ельцинскую.

Михаил Смолин

Кто не голосует за поправки, голосует за продление действия Конституции 1993 года, по сути за РФ ельцинского извода. К Путину масса вопросов, как и к любой власти в республиканской демократии. Но Конституцию Ельцина надо менять и предложенные Путиным поправки делают Основной закон более религиозноцентричным, более исторически преемственным и более русским государствообразующим. В рамках демократии большего представить сложно. Голосуя против поправок из-за обнуления сроков Путина не возможно гарантировать, что власть не найдет другой способ продления полномочий. А вот суверенных поправок в Конституции констатировавшей поражения в Холодной войне не будет ещё очень долго. Те кто только из-за Путина не голосуют за поправки не добиваются желаемого, но теряют политически возможное в данной ситуации. Глупо и не правильно.

А кому-то пришлись по вкусу и гомофобные поправки.

Виктория Ивлева

Ну вот знаю я, знаю молодых людей, которые пойдут голосовать ЗА - или уже сходили.

Любимая поправка для них - про союз мужчины и женщины!

- Почему? - спрашивают их.

- Потому что против пидоров, за настоящих мужчин! - отвечают, счастливые.

Вот вам и банальность зла.

И даже его пошлость.

Татьяна Нарбут-Кондратьева

Поимела увлекательную беседу с женщиной, которая пишет, что благодаря поправкам ее сын не станет геем. Сначала думала - какой изящный троллинг! Есть же люди с прекрасным чувством юмора. Но оказалось всерьёз. Три раза переспросила, по-разному сформулировав, чтоб убедиться. Да! Потому что в новой конституции написано: «брак - союз мужчины и женщины», дети не будут становится геями. Что страшно? Эти люди ходят по улицам! Водят машину! Я сейчас исключительно об уровне мышления и способности устанавливать причинно-следственные связи. Человек с высшим образованием из культурной столицы.

В то же время комментаторы сходятся во мнении, что масштаб фальсификаций на этом голосовании был беспрецедентным. Сообщения о нарушениях появлялись в соцсетях непрерывно.

Григорий Мельконьянц

Что творят

Работа со списками избирателей. В Ярославской области за одно утро 1 июля количество избирателей сократилось на 30 тысяч или на 3%. Это позволяет увеличить цифры по итоговой явке. Ещё утром избирателей было 1010276, но уже к 11 утра их стало 980144.

Особо отличились следующие территории: Рыбинск (Пролетарская ТИК) -13.581 человек; Ростовский район - 3.213; Тутаевский - 2.794; Угличский - 3.794.

Сергей Романчук

Я подписан на группы независимых членов УИК, мне звонят те, кто только отработал на участках. Общий расклад такой: за сегодня действительно примерно 45/55, поправки в Москве не прошли бы, если бы было нормальное контролируемое обществом голосование в один день. Протоколы рисуют безбожно, добавляя надомников за сегодня многими сотнями и выдавая 75/25. Причём форма протокола специально сделана так, чтобы этого не было видно: там нет графы надомного голосования.

Это самый настоящий конституционный переворот, а обеспечившие его члены УИКов, сделавшие вбросы - уголовники. Помяните мне слово, готов поспорить, что Памфилову и других соучастников преступления будут судить, рано или поздно.

В некоторых регионах выдающиеся цифры давно никого не удивляют.

Алексей Непомнящий

Явка на обнулении:

Тыва на 15:00 — 88,25%

Чечня на 12:00 — 88,71%

Чуть перевыполнили план

Вся процедура растянутого на неделю голосования, которое во многих местах проходило без наблюдателей, была идеально приспособлена для накрутки голосов – и есть все основания предполагать, что эта опробованная схема будет применяться и дальше.

Александр Морозов

Кремль продемонстрировал политическое "ноу-хау", с помощью которого в дальнейшем В.В.Путин может решить любые свои проблемы до конца мировой истории: это - особая форма "референдума". Чрезвычайно изобретательная: размазанный один день голосования до недели + электронное голосование + надомное голосование в объеме одной трети необходимого процента поддержки.

Организаторы этого фокуса уже выражают большое удовлетворение этой формой, заявляют, что будут укреплять и развивать ее.

Предъявлена форма, аналогичная всеобщим выборам. Форма так называемой "прямой демократии". Чрезвычайно эффективная, поскольку она так продуманно построена, что гарантированно дает 70-75% поддержки.

Это большой успех всей группы политических менеджеров, придумавших схему, которой В.В.Путин может воспользоваться для всего: вместо президентских выборов продлить свои сроки с помощью такого референдума, решать вопросы мира и войны, вопросы территориальных присоединений. Короче, все что можно себе представить.

Схема позволяет обойти все старые проблемы: фиксацию фальсификаций, альтернативные экзитполы, альтернативную агитацию, эффективность контрмобилизации и т.д.

Это ноу-хау, которое не только убедительно предъявлено российским элитам, но и будет с воодушевлением воспринято во многих странах с подобными политическими режимами.

Роман Попков

Происходящее сейчас, весь этот суетливый административный беспредел с голосованием на пеньках, подкрепленный полицией, ломающей руки – это ведь ничто иное, как статья 278 УК РФ (где про насильственное удержание власти). Вот они устроили недельное мошенничество, обеспечивающее пожизненное правление, а вечером во всех крупных городах пересажают несогласных по автозакам, будут ломать им руки опять. Есть еще какая-то юридическая формулировка, лучше объясняющая происходящее, чем «насильственное удержание власти»? Статья 278 – особо тяжкая, там от двенадцати до двадцати лет. Это просто на будущее, когда встанет соответствующий вопрос.

Кирилл Рогов

ЧТО ТАКОЕ "БОЛЬШАЯ АФЕРА"

Все, что нужно знать на сегодня, это то, что вы были свидетелями одной из выдающихся избирательных афер в истории человечества. Не знаю, бывало ли такое в электоральной истории (скорее всего - бывало, несчастных обществ и успешных мошенников на свете много), но то, что это выдающийся кейс - в этом нет сомнений.

Судите сами. В целом, согласно ЦИК, явка на голосовании по поправкам составила 65%. Но согласно данным того же ЦИКа, на 10 утра вчера явка составляла 55.4%. Как и где голосовали эти пять шестых проголосовавших ( 83%), мы не знаем. Потому что, где вы найдете наблюдателей, которые за бесплатно сидят на участках целую неделю? Вы можете найти только тех, кто там сидит за деньги, если они у вас есть.

Попытка обрушения института наблюдения за выборами - это главная находка этой аферы. Есть много еще чего, что про нее можно сказать, но это чуть позже.

Пока запомните: вчера, когда к этому событию было приковано столько внимания и когда это голосование было вообще законно (согласно самим же кремлем принятому специальному закону), голосовало, по данным ЦИК, всего 10% имеющих права голоса. И восхититесь изобретательностью людей, которые это придумали.

После такой успешной кремлевской аферы легко впасть в уныние.

Роман Супер

Журналистику уничтожил. СМИ уничтожил. Рубль уничтожил. Выборы уничтожил. Парламент уничтожил. Принцип сменяемости власти уничтожил. Суд уничтожил. НКО уничтожил. Отношения с целым миром уничтожил. Собственную семью уничтожил. Сыр уничтожил. Сегодня и Конституцию уничтожил.

Прям какой-то фантастический герой-злодей из комиксов. Только не фантастический. Хоть и сказочный.

Иван Курилла

Предварительные итоги институционального погрома.

В 2011 году в России не стало парламента. До этого он был - пусть плохонький, но "не место для дискуссий" сразу стало смешным мемом (а сегодня никто и не улыбнется, - ну да, а что?). Что там изменилось в 2011? А просто в ходе протестов решалось, от кого зависит, быть или не быть депутату или фракции в Государственной Думе, - от избирателей или от администрации президента. Болотную подавили, - Дума перестала быть представительной властью.

Правда, ценой тех протестов - немного отыграли субъектность губернаторов и муниципальных властей, - пусть плохонькие, но выборы вместо назначений. Нынешние "изменения в Конституцию" убивают муниципалов и ставят крест на местном самоуправлении.

Вчерашнее действо подвело черту сразу под несколькими попытками институционального строительства: конституционный суд теперь уже и формально не третья ветвь власти, президент после обнуления не президент, ну и конституции в стране больше нет.

В общем, в стране нет конституции, парламента, суда и президента. Формально эти слова в лексиконе остаются, но за ними не стоит политическая реальность, им соответствующая.

Режим при этом есть и пока живет. От того, признаем мы его или нет, - ему вроде бы ни холодно, ни жарко. И нам тоже приходится и придется с ним сосуществовать.

Кремль уже празднует победу: Дмитрий Песков назвал голосование "триумфальным референдумом о доверии Путину".

Сергей Марков

Конституция. Сметающая победа власти. 65% явка и 78% За. 50,5% от списочного состава избирателей. На прошлых президентских выборах Путин получил 51% от списочного состава. Сейчас результат практически повторен. Конечно, победа власти вполне ожидалась, потому что Владимир Путин очень популярен и потому что поправки в Конституцию в целом отвечают настроениям людей. Но такая большая победа это неожиданность. Популярность Путина и власти оказалась выше, чем думали наблюдатели и чем даже прогнозировала сама власть. Их прогнозы были около 40% от списочного состава.

Впрочем, мой прогноз был именно такой. 65 плюс 78 это 143. Я месяц назад прогнозировал 145, близко к символическим шутливым 146%. Читайте настоящий корректный политический анализ от Сергея Маркова и вы будете знать будущее.

Победа Путина оказалась не просто большой на этом голосовании, а очень большой и убедительной. С победой мы и поздравляем Владимира Путина!

Кирилл Мартынов

Еще вчера "всенародное голосование" касалось вопроса о социальном государстве в Российской Федерации, русском языке и всем таком, но уже сегодня карты бесстыдно вскрыты. Стесняться больше нечего, нам официально сообщили, что все это был обман, чтобы набрать классы. Попутно складывается новый сверхкрупный стиль, когда Путин на следующий день после обнуления вновь вышел с "обращением к нации", а точнее приказал транслировать свое совещание с чиновниками по ТВ. Прямо сейчас происходит перенос "экстренных коронавирусных совещаний" в нормальную жизнь: президент в прямом эфире раздает поручения про урожай и увековечивание памяти о Второй мировой войне. Считается, вероятно, что это еще сближает руководство страны с благодарным народом, который только что полностью поддержал курс.

Никогда прежде заседания брежневсего политбюро не транслировали в прямом эфире: очень увлекательный исторический момент.

Александр Кынев

Заверив пустоту, Путин пообещал вброшенным бюллетеням оправдать оказанное ему ими доверие. Слава богу, им есть и пить не нужно, они просто бумага

Элла Памфилова с ощущением выполненного долга может наконец заняться тем, к чему по-настоящему лежит душа.

Многие, впрочем, испытывают воодушевление при мысли, что даже официальные цифры показывают довольно ощутимый процент противников поправок.

Мария Слоним

Ну, что, можно вздохнуть с облегчением, войска НАТО не придут? Конституция, как оберег. А, если серьезно, это - начало конца.

Альфред Кох

Путин проиграл. И неважно, что он там себе подрисует: усики, бицепсы, большой член или голоса. Важно, что ничего этого, в реальности, у него - нет.

Олег Лекманов

Про две России

(я вижу так)

Жулики ожидаемо не дали провести настоящую процентную границу, но вот это вчера четко обозначившееся деление России на тех, кто против рабства и тех, кто за (какими бы причинами не объяснялось это «за») - оно важное и спасибо вчерашним выборам за это.

И - да, я думаю, что сегодня нас (тех, кто против рабства), как это часто бывает в России, объективно меньше.

Пока.

На это «пока» и остается уповать, вспоминая едва ли не единственный за последнее столетие прецедент мирной революции в России снизу - в августе 1991 года.

Светлана Шмелева

На этих выборах, на мой взгляд, решался вопрос всех последних лет: будет ли дан обществом карт-бланш на любые действия власти? Поскольку нарочитое и открытое надругательство над институтом Конституции — это демонстрация именно этого, вне зависимости от отношения к самой Конституции и ее тексту: можно все? или все-таки нет?

В результате, даже по официальной статистике, шитой белыми нитками, которой не доверяет ни один человек, но даже согласно ей, этот карт-бланш не дали 21,3%. И если кто-то забыл статистику всех прошлых выборов, напомню, что ни один оппозиционный кандидат прежде не набирал даже близко такого процента. Т.е. фактически с этими выборами появилась партия "НЕТ", объединившая самых разных людей, с очень высоким (для наших реалий) процентом поддержки.

Леонид Волков

Важно понимать, что когда Памфилова объявит заранее подготовленные цифры — а там будет что-то совершенно лукашенковское, не имеющее к реальности никакого отношения, типа 80% явки и 80% за поправки — то важнейшей целью этого всего будет демотивация.

Миллионы недовольных Путиным и положением дел в стране «проснулись», очень многие впервые сходили на участки, очень многие открыто, честно и наивно полагали, что это приведет к каким-то изменениям. Огромные молодцы, что сходили. А теперь пропаганда попытается всеми силами погасить ваш порыв, вселить в вас уныние, навязать веру в то, что ничего изменить нельзя. В этом и есть их план — план тех, кто одной рукой рисовал эти цифры (типа 80/80), а другой пытался затащить на участки как можно больше избирателей вне зависимости от их взглядов.

Так вот. К вам мой призыв. Отставить уныние, апатию и тоску. Сегодня ничего плохого не произошло, потому что сегодня вообще ничего не произошло. Оставайтесь оптимистами!

Откровенное нежелание видеть и слышать общество неизбежно приведет власть к краху, уверены многие комментаторы.

Сергей Абашин

Изменилось всё не для общества и населения. Изменилось всё для режима. Интересно, что они это не понимают, не дураки же вроде

Роман Юнеман

Общероссийское голосование завершено. Как оно проходило — вы видели сами.



Подробный анализ провёл математик Сергей Шпилькин. Если вам интересно изучить реальные и нарисованные данные — смотрите у него на странице. Достаточно сказать, что реальная явка, очищенная от фальсификаций, составила по России 47%. Да, в голосовании приняло участие меньше половины избирателей — с учётом безумного административного давления, массовой регистрации бюджетников на Мос.ру, лотереи невиданной щедрости, а также «участков» во дворах, колодцах и пеньках посреди картофельных полей.



47% — всё, что смогла выдавить из себя система по важнейшему плебисциту об «обнулении» президентских сроков.



Истинного же волеизъявления народа России мы не узнаем никогда.



Но ничего критического не произошло. Весь сценарий был понятен заранее.



Сейчас важно не оглядываться назад, а посмотреть вперёд и ответить для себя на вопрос «Что нам делать дальше?»



У меня ответ на этот вопрос есть.



Я точно знаю, что не хочу для нашей страны потрясений. Я — сторонник сильной и стабильной России. И я убеждён, что такая Россия может быть только свободной и демократической, уважающей граждан и их права.



Спецоперации по «обнулению сроков», пропаганда, обман и фальсификации не делают нашу страну стабильнее. Всё ровно наоборот: политическую стабильность рождают сменяемость власти, соблюдение законов, строгое следование процедурам, нормальная работа гражданских институтов.



Всё это делает власть легитимной, устойчивой, страхует её от революций, гражданских войн и любых подобных потрясений. Выводит политическое противостояние в законное и спокойное русло честной конкуренции.



То, что сделала система с «обнулением», рождает риск потрясений. Риск того, что, отказавшись от ротации и обновления демократическим путём, отказавшись от легитимности как принципа, система в скором времени получит народные волнения и крах государства. Главная «пятая колонна» — те, кто принимал решение о подобных «общероссийских голосованиях».



Как патриоту мне тревожно за свою страну и её будущее. Лимит на потрясения Россия действительно давно исчерпала. Но страну зачем-то снова к ним толкают. При этом сами толкающие в один момент разъедутся по своим лондонам и лазурным берегам. А мы останемся здесь и будем расхлёбывать последствия.

Геннадий Гудков

Надо понимать, что для путинского режима силовое запугивание и преследование политических оппонентов есть первоочередная задача и единственный способ удерживать граждан России «в стойле». Но применение силы - как наркотик: он требует постоянно увеличивать дозу. Уже к осени сего года (если не раньше) Путин впрямую столкнется с дилеммой: стрелять в мирные акции или нет? Объективно он, конечно, неплохо подготовился к войне с народом, вооружив до зубов сотни тысяч бойцов его личной армии, но решится ли он бросить ее против 140 миллионов жителей страны? Полагаю, Путин до конца будет балансировать между попытками запугать народ и нежеланием переходить черту, отделяющую Кремль от большого кровопролития.

Так или иначе, таймер обратного отсчета путинского времени запущен. Я не верю, что «обнуленный» президент сможет без войны и массовых кровавых репрессий удерживать власть долгие годы. Вполне возможно, что 2024, который уже не за горами, даст Россиии и всем нам возможность начать строить новую Россию. Без вождей, тиранов и диктаторов. С современной и распределенной властью. Вот тогда-то мы и поговорим о настоящей, давно назревшей КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ. Но это, увы, вопрос светлого будущего, когда мы добьемся своей цели: Путин ДОЛЖЕН УЙТИ! И это должно стать главным требованием и лозунгом, обьединяющим миллионы в борьбе за новую Россию.