Путин попросил у россиян "время для укрепления страны". ВИДЕО

Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за "поддержку и доверие" во время голосования по поправкам в Конституцию и попросил время для укрепления страны. Такое заявление он сделал на открытии оргкомитета "Победа", пишет ТАСС.

По словам Путина, после развала Советского Союза прошло немного времени, и современная Россия, находится в стадии формирования. Президент заявил, что государство все ещё во многом уязвимо и многие вещи в нём сделаны "на живую нитку". "Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов", - цитирует ТАСС слова президента.

Путин также отметил, что понимает и тех, кто проголосовал против поправок, поскольку в стране еще много нерешенных проблем, а люди часто сталкиваются с несправедливостью. "Жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее, эффективнее", - сказал глава государства. Путин также отметил, что властям теперь необходимо оправдать доверие граждан.

2 июля Центральная избирательная комиссия объявила об обработке 100% протоколов голосования по поправкам в Конституцию. По данным ЦИК, поправки поддержали 77,92%, против выступили 21,27%. На Северо-Западе России против поправок выступили только жители Ненецкого автономного округа. Изменение поддержали 43,78% избирателей. Против выступили 55,25% . В числе самых обсуждаемых изменений Конституции –"обнуление" президентских сроков. Оно позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны.