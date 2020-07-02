Биржевые индексы в США взлетели на фоне роста рабочих мест

Основные биржевые индексы американского фондового рынка – Dow Jones, S&P, Nasdaq – резко выросли на открытии торгов в четверг, 2 июля. Росту предшествовал отчёт правительства о росте числа рабочих мест на рынке труда в мае и июне после резкого падения в апреле на фоне пандемии коронавируса.

Агентство Reuters пишет, что в июне на рынке США появилось на полтора миллиона рабочих мест больше, чем ожидалось. Это связано со снятием карантинных ограничений в стране.

В июне появилось 4 миллиона 800 тысяч новых рабочих мест. Это самый большой рост с начала ведения статистики с 1939 года. В мае число рабочих мест выросло почти на 2 миллиона 700 тысяч. Уровень безработицы снизился с 13 процентов в мае до 11 процентов в июне.

Кроме того, оптимизма добавляет как возобновление деловой активности, так и надежды на создание вакцины. Вместе с тем биржевые аналитики предупреждают, что многие игроки смотрят на экономические показатели и неразумно игнорируют пандемию коронавируса, которая по-прежнему влияет на рынки.

В настоящее время инвесторы ожидают квартальной отчетности. По прогнозам аналитиков, прибыль компаний из списка S&P 500 упала на 43 процента во втором квартале, а прибыль третьего квартала - на 25 процентов. Финансовый год в США установлен с 1 октября по 30 сентября.