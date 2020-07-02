Парламент Черногории узаконил однополые союзы

Черногория легализовала однополые гражданские партнёрства. Новый закон принятый парламентом страны, уравнивает однополые союзы с гетеросексуальными парами, но при этом не позволяет представителям ЛГБТ-семьям усыновлять и воспитывать детей. Об этом сообщает Balkan Insight.

Отмечается, что однополые пары признаются законными союзами, но не считаются семьями. Правозащитники осудили запрет на усыновление детей. По их мнению, это нарушает права однополых пар. Решение парламент Черногории приветствовали ЛГБТ-активисты, которые заявили, что теперь представители их сообщества "перестанут жить как граждане второго сорта". Легализацию однополых гражданских партнёрств поддержал президент Черногории Мило Джуканович, а премьер-министр Душко Маркович, заявил, что принятое парламентом решение стало гигантским скачком в правильном направлении.

Это не первая попытка легализовать однополые союзы в Черногории. Последний раз в 2019 году узаконить отношения представителей ЛГБТ пытались в 2019 году, но тогда против этого выступала правящая коалиция в парламенте.

Согласно опросам, 71% жителей Черногории считают гомосексуальность болезнью, ещё около половины респондентов ответили, что однополые отношения могут угрожать обществу и государство должно пресекать это. Среди бывших Югославских республик, однополые союзы союзы узаконены только в Словении и Хорватии.