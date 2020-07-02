Умер журналист и филолог Семён Мирский

Журналист и филолог Семён Мирский скончался во Франции 30 июня. Ему был 81 год. Он с 1964 года работал и сотрудничал с Радио Свобода и был экспертом французских издательств по современной русской литературе.

Семен Юльевич Мирский родился 28 января 1939 года в польском городе Столбцы (сейчас находится на территории Белоруссии). Ребёнком был эвакуирован в Карагандинскую область СССР. После войны вернулся в Столбцы, а затем переехал в Вильнюс, где окончил среднюю школу.

В 1957-м получил разрешение на репатриацию и перебрался в Польшу, откуда вскоре переехал в Израиль, где два года проходил военную службу и окончил философский факультет Иерусалимского университета.

С сентября 1964 года Мирский работал редактором на Радио Свобода в Мюнхене, в 1967-м перевелся в Лондонское бюро, затем в течение двух лет был корреспондентом "Свободы" в Израиле.

В 1972-м году он поступил в Мюнхенский университет на историко-филологический факультет, защитил диплом по творчеству Велимира Хлебникова. С 1977 по 1992-й — главный редактор бюро "Свободы" в Париже. В течение многих лет Семен Мирский был литературным консультантом крупнейших французских издательств как эксперт по современной русской литературе.

"Я многим ему обязана. Он был тем человеком, который определил мою очень удачную писательскую биографию. Да и не мне одной. Моя первая книга вышла во Франции в то время, когда в России мои книги еще не публиковали, и это благодаря Семёну, выкопавшему рукопись неизвестного автора из литературного потока, который он читал постоянно", — цитирует литературное агентство Elkost писательницу Людмилу Улицкую.

Последние три года на Радио Свобода Мирский работал снова в Мюнхене, а в 1995-м вышел на пенсию и присылал корреспонденции как фрилансер. По сообщению семьи, Семен Юльевич скончался тихо во сне в своем загородном доме. Кремация тела состоится в узком родственном кругу.