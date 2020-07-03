Шаману назначили экспертизу в том же диспансере, где он находится

Верховный Суд Якутии 3 июля изменил позицию, объявленную накануне при рассмотрении апелляции защиты Александра Габышева, и назначил шаману не экспертизу независимого специалиста, а амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу в том самом Якутском психоневрологическом диспансере, куда он был ранее принудительно помещён. На месяц, отведённый на проведение "экспертизы", рассмотрение иска откладывается, сообщила редакции Сибирь.Реалии адвокат Габышева Ольга Тимофеева.

В приостановке лечения и освобождении шамана суд отказал. По мнению юриста, своим решением суд нарушил принцип независимости эксперта, поскольку экспертизу будет проводить сам истец по делу.

"Это в голове не укладывается! То есть проверять экспертизу будет её же изготовитель - сам себя ревизировать. Конечно, это будет необъктивно и мы уже знаем, какое будет решение. Поэтому начинаем готовиться к тому, чтобы опротестовать его", - сообщила Тимофеева.

2 июля Верховный суд Якутии удовлетворил ходатайства защиты шамана Александра Габышева и назначил проведение новой психолого-психиатрической экспертизы, также согласившись с отводом представителя диспансера и приобщив к материалам дела заключения независимого эксперта. По словам Тимофеевой, отвод одного из представителей диспансера, у которого не оказалось юридического образования, остался в силе.

2 июня суд в Якутии решил принудительно госпитализировать шамана Александра Габышева и направить на лечение в стационар республиканского психоневрологического диспансера. Инициатива поместить шамана в клинику принадлежит диспансеру. При этом в решении суда не обозначен срок принудительной госпитализации Габышева. В акте о состоянии его здоровья лишь указано, что он страдает "переоценкой своей личности" и то, что он "призывал к свержению законно избранной власти".