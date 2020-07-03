Обвинение просит 6 лет колонии для журналистки Светланы Прокопьевой

Сторона обвинения попросила суд назначить 6 лет колонии псковской журналистке Светлане Прокопьевой по делу об оправдании терроризма.

Об этом сообщает Север.Реалии.

Также прокуратура просит запретить ей заниматься журналистикой в течение 4 лет.

Процесс по делу Прокопьевой идёт в Пскове во втором западном окружном военном суде. В пятницу проходят прения сторон.

Уголовное дело против Прокопьевой возбудили в феврале 2019 года в связи с её высказываниями в эфире "Эхо Москвы в Пскове" о возможных мотивах Михаила Жлобицкого, подорвавшего себя в здании архангельского управления ФСБ. Основные мысли её выступления были пересказаны также в авторской колонке.

Выступая в суде, Прокопьева заявила, что написала авторскую колонку о взрыве в здании архангельского ФСБ, чтобы такие теракты не повторились в будущем, сообщает корреспондент сайта Север.Реалии.​

"Цель была – разобраться и предотвратить повторение. Это была критическая публикация, объектом критики была государственная политика в правоохранительной сфере. Я задумалась о том, откуда берутся политически мотивированные теракты. Это абсолютно ясный симптом нездоровья в обществе. Я пыталась найти причины, почему возникло это нездоровое ненормальное явление – взрыв. Когда мы ищем причины, то выходим на путь решения проблем", – сказала Прокопьева.

Она пояснила, что выбрала тему архангельского теракта, потому "настоящий журналист не может пройти мимо атаки на органы государственной власти, потому что громче этого события на тот момент не было ничего".

По словам журналистки, она увидела возможность коснуться темы, которая давно её волновала, – дисбаланс между человеческими правами и силовым государством, когда последнее вместо защиты занимается преследованиями.

Прокопьева подчеркнула, что смысл текста выражен в заголовке "Репрессии для государства". Он показывает, что государство оказалось в роли жертвы. "Это опасная ситуация, потому что государство – это инструмент организации жизни общества, и когда оно становится жертвой – это ненормально", – отметила журналистка.

Она рассказала о "чудовищной параллели", которую увидела в архангельском теракте и терактах народовольцев, и заявила, что долг любого гражданина – не допустить повторения тех событий и их последствий, в том числе гражданской войны.

На вопрос судьи о том, оправдывала ли она терроризм, Прокопьева ответила, что ее колонка была направлена на защиту прав людей.

Прокопьеву поддержали журналисты, международные правозащитные организации, политики и общественные деятели в России и других странах. Союз журналистов Петербурга требует прекратить уголовное дело Прокопьевой.

Союз заявил, что по их инициативе провели дополнительные экспертизы высказываний журналистки. Эксперты не нашли в словах Светланы Прокопьевой оправдания терроризма.

Обвинительное заключение в отношении Прокопьевой, тем не менее, утвердили. Процесс проходит во втором западном окружном военном суде.