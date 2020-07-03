Медиакорпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода выражает поддержку журналистке Светлане Прокопьевой, которой грозит 6 лет лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма. Такое наказание в пятницу потребовали в суде в Пскове представители прокуратуры.

"Мы негодуем оттого, что российские власти готовы безжалостно расправиться с независимой, хорошо известной журналисткой, которая совершила нечто прямо противоположное тому, в чём она обвиняется. Мнение Светланы представляло собой попытку разобраться в причинах трагедии; представлять её слова как "оправдание терроризма" - это намеренное, политически мотивированное искажение истины, направленное на то, чтобы заглушить критический голос. Это напоминает самые худшие примеры показательных процессов, которые проходили в одну из самых мрачных эпох в истории России" - говорится в заявлении исполняющей обязанности президента корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар, сделанном утром в пятницу.

В защиту Прокопьевой ранее выступили международные правозащитные и журналистские организации, российские политики и гражданские активисты.

Уголовное дело против Прокопьевой возбудили в феврале 2019 года в связи с её высказываниями в эфире "Эхо Москвы в Пскове" о возможных мотивах Михаила Жлобицкого, подорвавшего себя в здании архангельского управления ФСБ. Основные мысли её выступления были пересказаны также в авторской колонке. Выступая в суде, Прокопьева заявила, что написала авторскую колонку о взрыве в здании архангельского ФСБ, чтобы такие теракты не повторились в будущем.

В пятнице сторона обвинения попросила суд назначить 6 лет колонии Прокопьевой по делу об оправдании терроризма.​ Об этом сообщает Север.Реалии. Также прокуратура просит запретить ей заниматься журналистикой в течение 4 лет.

Процесс по делу Прокопьевой идёт в Пскове во втором западном окружном военном суде. В пятницу прошли прения сторон. Прокопьева выступила с последним словом. Она не признала свою вину.

"Мне не страшно критиковать государство. Мне не страшно критиковать правоохранительную систему и говорить силовикам, что они порою неправы. Потому что я знаю, что по-настоящему страшно станет, если я этого не скажу, если никто не скажет.​ Я прошу уважаемый суд, принимая решение по моему уголовному делу, брать в расчет не только докладные записки и протоколы, но и самые общие принципы, на которых строится наше общество. Это свобода слова, это статус журналиста, это миссия прессы. Я выполняла свою работу. Я не сделала ничего, что выходит за рамки моего профессионального долга. Никакого состава преступления в этом нет" - сказала, в частности, Прокопьева. Полный текст последнего слова можно прочесть здесь.