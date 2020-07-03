Руководство спецслужб США рассказало в Конгрессе о РФ и талибах

Руководители американских спецслужб в четверг на закрытом заседании проинформировали группу сенаторов и конгрессменов от обеих партий об имеющихся у разведки сведениях о возможных связях между Россией и радикальной группировкой "Талибан" в Афганистане. В частности была затронута тема о возможном предложении российскими спецслужбами вознаграждения для талибов за убийство американских военных. Публикации в прессе об этом вызвали большой интерес в Конгрессе и критику в адрес президента Дональда Трампа со стороны демократов.

Многие законодатели выступили за дополнительные санкции в отношении России в случае, если сведения подтвердятся.

Брифинг для законодателей провели директор ЦРУ Джина Хэспел и директор национальной разведки Джон Рэдклифф.

О содержании доклада представителей спецслужб не сообщается - он содержал секретные сведения. Участвовавшие в нём законодатели прямо не говорят, что представители спецслужб подтвердили, что Россия предлагала вознаграждения.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что ему ранее не докладывали о существовании у разведки такой версии, поскольку она не была надлежащим образом проверена. Демократы утверждают, что президент должен был быть проинформирован, и обвиняют Трампа в том, что он не принял никаких мер противодействия России. В Белом Доме утверждают, что готовы к жёстким мерам, но только в случае, если утверждения подтвердятся. Россия и представители талибов заявляют, что сообщения New York Times и других СМИ не соответствуют действительности.