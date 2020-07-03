Умер Абдулманап Нурмагомедов - отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве в возрасте 57 лет.

"Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение", - написал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. На странице Нурмагомедова в Instagram под последним постом, размещенном девять недель назад, уже появились сотни сообщений с соболезнованиями.

Абдулманап Нурмагомедов родился в 1962 году в селении Сильди Цумадинского района Дагестана. Он был мастером спорта СССР по вольной борьбе, заслуженным тренером России, старшим тренером сборной команды республики Дагестан по боевому самбо, тренировал своего сына, Хабиба. Выигрывал чемпионат Украины по дзюдо и самбо. За свою тренерскую карьеру воспитал 18 чемпионов мира.