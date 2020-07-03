Поправки к Конституции России вступят в силу 4 июля

Поправки в Конституцию России, предусматривающие, помимо прочего, "обнуление" сроков президента, вступят в силу 4 июля. Об этом говорится в подписанном в пятницу указе президента Владимира Путина.
Путин поручил официально опубликовать текст Конституции с поправками после того, как Центризбирком России в пятницу утвердил итоговый протокол всенародного голосования о поправках.
Протокол утверждён единогласно. Согласно ему, явка на голосовании составила около 68 процентов, 77,92 процента принявших в нём участие (57 747 288) поддержали поправки. Против были 21,27 процентов. Поправки отвергли избиратели одного из субъектов РФ - Ненецкого автономного округа.
Выступая на заседании, многие члены комиссии заявили, что на голосовании были "провокации" и попытки его дискредитировать, но из этих попыток "ничего не вышло". Члены комиссии уверяют, что голосование прошло честно, а его итоги легитимны. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, нарушений "был минимум".
После утверждения протокола одобренные поправки в Конституцию может подписать президент Владимир Путин. После этого они официально вступят в силу.
Независимые наблюдатели и оппозиционные организации придерживаются иного мнения о ходе голосования, утверждая, что оно сопровождалось как нарушениями, так и прямыми фальсификациями.
Математик Сергей Шпилькин, анализирующий статистику различных голосований в России, утверждает, что речь идёт о "самых больших целочисленных аномалиях за всю историю федеральных голосований". По его утверждениями, реально "за" проголосовали 65 процентов голосовавших, а явка была на 20 процентов меньше, чем утверждается официально.
- Поправки, предложенные президентом Владимиром Путиным, предусматривают перераспределение полномочий между ветвями власти с тенденцией к усилению полномочий президента, а также так называемое обнуление сроков Путина, благодаря которому он получает возможность баллотироваться в президенты на следующих двух выборах. Кроме того, в Конституцию включён ряд социально-консервативных положений (упоминание о Боге, о браке как союзе мужчины и женщины, необходимости "защиты исторической правды", воспитания детей в духе патриотизма и так далее) и ряд социальных гарантий (минимальная зарплата на уровне не ниже МРОТ, регулярная индексация пенсий).
- Голосование длилось целую неделю - ЦИК сослалась на эпидемию коронавируса и необходимость снижения рисков. Наблюдатели указывали на непрозрачность голосования вне помещений и электронного голосования.
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