Суд по "Боингу" часть ходатайств защиты удовлетворил, часть отклонил

Суд в Нидерландах по делу о катастрофе "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом 17 июля 2014 года в пятницу огласил решения по ряду ходатайств, которые ранее внесла защита одного из обвиняемых - россиянина Олега Пулатова.

Это было последнее заседание суда перед длительным перерывом. Процесс в окружном суде Гааги возобновится 31 августа.

Суд принял некоторые ходатайства защиты, которая пытается доказать непричастность Пулатова к катастрофе. Адвокаты поставили под сомнение всю основную версию следствия - о том, что "Боинг" был сбит российским "Буком" с территории, которую контролировали поддерживаемые Россией сепаратисты.

В частности, приняты ходатайства защиты о допросе украинского военнослужащего ПВО, экспертов российского концерна "Алмаз-Антей", а также о дополнительном запросе на рассекречивание американских спутниковых снимков. Как сообщает агентство Reuters, удовлетворено также ходатайство об изучении показателей свидетелей защиты, выступающих в поддержку так называемых альтернативных версий катастрофы - например того, что самолёт был сбит военным самолётом (эти версии, о которых часто сообщали российские СМИ, были отвергнуты следствием).

Многие ходатайства защиты отклонены - например о переводе всех материалов дела (около 40 тысяч страниц) на русский язык. Часть ходатайств пока отложена - до того момента, когда защита сможет встретиться с Пулатовым и прояснить его позицию. Адвокаты утверждали, что им необходимо лично встретиться с подзащитным, но сейчас это невозможно, поскольку граница России со странами ЕС закрыта из-за эпидемии коронавируса.

По делу о катастрофе "Боинга", жертвами которой стали 298 человек, в качестве обвиняемых проходят 4 человека, граждане России и Украины, имевшие отношение к сепаратистам, воевавшим против украинской армии в Донбассе. При этом следствие заявляет, что число обвиняемых может быть большим - продолжается расследование цепочки командования в России и установление личностей экипажа "Бука".

Ни один из подсудимых не прибыл на процесс, который начался в марте, лично. Только Пулатов представлен нидерландскими адвокатами.