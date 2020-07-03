Замминистра образования задержана по подозрению в мошенничестве

Заместитель главы Министерства науки и высшего образования России Марина Лукашевич задержана по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, в пятницу Тверской суд Москвы должен избрать меру пресечения для Лукашевич. Вместе с ней также задержан чиновник Россотрудничества Михаил Попов.

В пресс-службе главного управления МВД по Москве сообщили, что завели дело о мошенничестве после хищения у Минобрнауки 40 миллионов рублей. Следователи предполагают, что в 2016 году руководитель коммерческой организации получила бюджетные деньги и заключила с подконтрольными ей индивидуальными предпринимателями контракты на выполнение работ для ведомства. При этом намерений выполнять взятые на себя обязательства у неё не было.

"Заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве", – говорится в пресс-релизе МВД.