Основателя Gulagu.net арестовали заочно по делу о мошенничестве

Суд в Москве заочно арестовал на два месяца основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина по делу о мошенничестве. Об этом сам Осечкин сообщил на соей странице в фейсбуке.

Согласно карточке дела, правозащитнику вменяют часть 2 статьи 159 Уголовного кодекса России – мошенничество, совершенное группой лиц или с причинением значительного ущерба. "Их цель – уничтожение правозащитного проекта Gulagu.net. Узнал об этой новости совершенно случайно. Никакие следователи и судьи меня ни о чем не извещали, не уведомляли и даже не пытались со мной связаться." – заявил Осечкин.

По информации издания Baza, правозащитника подозревают в продаже родственникам осуждённых страховых полисов. Такая страховка якобы позволяла заключенным отбывать срок "лучше и безопаснее". Осечкин, по информации издания, с 2015 по 2019 год заработал на полисах более 1,5 миллиона рублей. Издание Mash сообщает, что в деле 19 потерпевших.

В 2015 году Владимир Осечкин уехал из России во Францию после обыска по другому делу о мошенничестве. В 2016 году Осечкину сообщили, что его причастность к делу не доказана.