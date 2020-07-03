Владелец команды Washington Redskins заявил о готовности изменить название

В США владелец футбольного клуба "Вашингтон Редскинз" (Washington Redskins) Дэн Снайдер заявил в пятницу, что рассмотрит вопрос об изменении названия команды. На это решение повлияло растущее давление со стороны спонсоров и правозащитных организаций, которые отстаивают права коренного населения США, отмечает "Голос Америки".

Команда "краснокожих" (именно так переводится слово "редскинз"), входящая в Национальную футбольную лигу (НФЛ), заявила о готовности тщательно изучить вопрос о названии клуба. В команде отмечают, что не могут остаться в стороне от событий, происходящих в стране.

Команда испытывает растущее давление со стороны критиков, считающих, что название клуба оскорбительно для американсканских индейцев.

Главный тренер команды Рон Ривера в совместном заявлении Дэном Снайдером, владельцем клуба, заявил о готовности продолжать "миссию чествования и поддержки коренных американцев".