Сотрудники полиции в ночь на 4 июля задержали шестерых человек в штабе проекта "Объединённые демократы" в Казани, сообщила Радио Свобода координатор проекта Анастасия Буракова.

Вечером в пятницу сотрудники МВД ворвались в офис движения. В это время там праздновался день рождения одного из координаторов проекта. Полицейские мотивировали свои действия сообщением о правонарушении. Никаких документов на обыск или законных оснований для осмотра они не предъявили, — утверждают в проекте.

Полицейские обыскивали помещение. Оперативная съёмка сразу оказывалась в региональных телеграм-каналах. Из офиса были изъяты листовки, стикеры оппозиционного содержания и секс-игрушки, представители штаба утверждают, что изъятые предметы были принесены с собой сотрудниками МВД. Шестеро человек из штаба были доставлены полицейскими на медицинское освидетельствование, у них искали следы наркотиков.

В "Объединённых демократах" обещают обжаловать действия полиции в суде и подать жалобу в управление собственной безопасности МВД.