Президент Дональд Трамп считает, что США находятся "под ударом нового крайне левого фашизма", который демонстрирует "тоталитарное" поведение в отношении американских ценностей и истории. Выступив 3 июля в канун Дня независимости у монумента на горе Рашмор, в штате Южная Дакота, Трамп заявил нескольким тысячам своих сторонников, что монумент с барельефами четырёх президентов США "никогда не подвергнется осквернению".
В пространной речи Трамп осудил "озлобленные толпы", разрушающие памятники и поднимающие волну насильственных преступлений в городах".
Резкие слова президента прозвучали вслед за протестными акциями против расизма и неравенства, которые продолжались несколько недель. Демонстрации начались после 25 мая, дня гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате жестоких действий полиции в Миннеаполисе.
Некоторые акции, прошедшие в американских городах, перерастали в насильственные действия, погромы. Памятники деятелям Конфедерации подверглись осквернению и разрушению. Отдельные активисты призывали к устранению символов расизма, включая изображения нескольких отцов-основателей США, известных своей приверженностью рабовладению.
Дональд Трамп предупредил, что "леворадикальная культурная революция" ставит своими целями ликвидацию ценностей Американской революции.
Дональд Трамп заявил об угрозе "леворадикального фашизма"
Президент Дональд Трамп считает, что США находятся "под ударом нового крайне левого фашизма", который демонстрирует "тоталитарное" поведение в отношении американских ценностей и истории. Выступив 3 июля в канун Дня независимости у монумента на горе Рашмор, в штате Южная Дакота, Трамп заявил нескольким тысячам своих сторонников, что монумент с барельефами четырёх президентов США "никогда не подвергнется осквернению".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.