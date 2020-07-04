Дональд Трамп заявил об угрозе "леворадикального фашизма"

Президент Дональд Трамп считает, что США находятся "под ударом нового крайне левого фашизма", который демонстрирует "тоталитарное" поведение в отношении американских ценностей и истории. Выступив 3 июля в канун Дня независимости у монумента на горе Рашмор, в штате Южная Дакота, Трамп заявил нескольким тысячам своих сторонников, что монумент с барельефами четырёх президентов США "никогда не подвергнется осквернению".



В пространной речи Трамп осудил "озлобленные толпы", разрушающие памятники и поднимающие волну насильственных преступлений в городах".



Резкие слова президента прозвучали вслед за протестными акциями против расизма и неравенства, которые продолжались несколько недель. Демонстрации начались после 25 мая, дня гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате жестоких действий полиции в Миннеаполисе.



Некоторые акции, прошедшие в американских городах, перерастали в насильственные действия, погромы. Памятники деятелям Конфедерации подверглись осквернению и разрушению. Отдельные активисты призывали к устранению символов расизма, включая изображения нескольких отцов-основателей США, известных своей приверженностью рабовладению.



Дональд Трамп предупредил, что "леворадикальная культурная революция" ставит своими целями ликвидацию ценностей Американской революции.