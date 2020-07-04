"Левый фронт" Сергея Удальцова провёл в Москве акцию против поправок

В Москве в субботу состоялась акция против поправок в Конституцию России. Участники акции провели её в форме подачи жалоб в Администрацию президента. По данным Сергея Удальцова, лидера движения "Левый фронт", в протестной акции участвовали около пятисот человек.

Изначально Сергей Удальцов сообщил о согласовании на 4 июля митинга на тысячу человек в московском парке «Сокольники». Это должен был быть первый разрешенный митинг после снятия в Москве карантинных ограничений. Однако позже столичные власти опровергли согласование массовой протестной акции.

Вместе с "Левым фронтом" в организации протеста участвовали "Партия дела", незарегистрированные партии "Другая Россия" и "Объединенная коммунистическая партия". Дежурившая на месте полиция не стала задерживать участников. Протестующие выстроились в очередь вдоль здания Администрации президента, чтобы каждый смог лично подать свои требования.

Акции против поправок в Конституцию анонсировало на 15 июля движение "Нет!". Заявки были подан в мэрию Москвы и администрацию Санкт-Петербурга активистами "Открытой России", Либертарианской партии и движением "Весна". Как сообщило Международное французское радио, среди требований организаторов акции названа отставка главы Центризбиркова Эллы Панфиловой.