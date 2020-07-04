Журналисты о деле Прокопьевой: "Это удар по каждому из нас"

Новый российский независимый журнал "Холод" опубликовал мнения более тридцати российских журналистов о попытке государства наказать Светлану Попову за участие в обсуждении важной общественной проблемы.

Иван Голунов, специальный корреспондент издания "Медуза"

Дело Светланы Прокопьевой, к сожалению, наглядно показывает бессмысленность и неэффективность работы правоохранительной системы в стране. Системы, которая не смогла предотвратить взрыв в здании ФСБ по Архангельской области – и, вероятно, с досады начала преследование тех, кто вспоминает об этом событии. Напомню, что дела по статье "оправдание терроризма" из-за высказываний о событиях в Архангельске также возбуждены и в других регионах СЗФО: в отношении активистки из Вытегры Надежды Ромасенко и пенсионера из Санкт-Петербурга.



Почему все должны забыть о взрыве в архангельской ФСБ? Почему не нужно его осмыслить, попытаться понять, что привело к нему? Разве мы все про это знаем? Совсем нет. Попытка понять причины, которые вынуждают 17-летнего парня собрать взрывное устройство и прийти в здание местной ФСБ – это важная для общества часть работы журналиста.

Олеся Герасименко, специальный корреспондент "Русской службы BBC"

Для меня главная проблема в том, что на Прокопьеву, очевидно, завели уголовное дело и максимально запугивают именно по совокупности ее работы в регионе. Я не допускаю мысли о том, что одна колонка, одно мнение вызвало все это уголовное дело. Прокопьева писала о псковских десантниках и поднимала в статьях очень много других проблемных тем. И вот – накопилось, что называется. Именно поэтому я выступаю против суда над ней и против любого приговора, кроме оправдательного. Конечно, вряд ли мы такое увидим, но это моя позиция. Никто не должен сидеть в тюрьме за мыслепреступление.

Тихон Дзядко, главный редактор телеканала "Дождь"

Ирина Малкова, главный редактор The Bell

- Нельзя преследовать журналистов просто за то, что они делают свою работу. Нельзя подбрасывать им наркотики, ломать руки и нельзя сажать в тюрьму за слова и высказанное мнение, называя это оправданием терроризма. И это, конечно, относится не только к журналистам: вообще было бы хорошо пореже сажать людей в тюрьму, а преследовать только за реальные преступления, а не за комментарии и репосты в соцсетях, которые не несут никакой угрозы. Но журналисты все же в особом положении: разбираться в неприятных для властей всех мастей вопросах и писать об этом – их работа, и именно в этом заключается её значимость для общества.



При этом в нашей жизни стало так много острых углов, что попытки затронуть любую проблему, начиная от смертности от Covid-19, заканчивая причинами теракта, помещают тебя в узкий коридор, где за компанию с тобой – Роскомнадзор с угрозами блокировки за любую информацию, которую прокуратура без всяких доказательств назовет фейком, или ФСБ со Следственным комитетом – с угрозами разрушить твою жизнь и жизнь твоих близких. Дело Светланы Прокопьевой и запрошенный для нее огромный срок при полном отсутствии состава преступления – самое яркое тому подтверждение.​

Виктор Мучник, главный редактор ТВ-2

- Так получилось, что прокуратура запросила для Светланы Прокопьевой шесть лет заключения сразу же после обнуления Конституции. Я понимаю, что процесс шёл своим чередом. Однако же это совпадение во времени не кажется случайным. Нам говорят — вот новая правовая реальность, в которой вы теперь будете жить. За мнение, неугодное тем, кто правит сегодня Россией, будете получать тюремные сроки. Только за мнение. Высказанное в рамках профессиональной журналистской работы. Понятно, что только больному уму могло привидеться в словах Светланы оправдание терроризма. Светлана Прокопьева, профессиональный и честный журналист, храбрый человек, должна быть оправдана. Дело чести медиасообщества – добиться этого.​

Подборка мнений десятков журналистов о деле Светланы Прокопьевой публикуется в журнале "Холод".