В России - вновь больше 220 тысяч активных случаев COVID-19

В России за сутки выявили 6736 новых инфицированных коронавирусом. Это чуть больше, чем сутками ранее. Умерли от COVID-19 за сутки, по данным оперативного штаба, 134 человека, выздоровели более 3 тысяч.

Таким образом, число активных случаев заболевания выросло и вновь превысило 220 тысяч. За всё время эпидемии в России было выявлено более 680 тысяч инфицированных, более 450 тысяч из них выздоровели и более 10 тысяч умерли.

Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а ее данные по смертности, как правило, корректируются затем в большую сторону Росстатом. Чиновники объясняют это разными методиками подсчёта; в целом, в статистику смертей от коронавируса включаются только те случаи, когда инфекция признана главной причиной смерти..

Уже 10 дней подряд ежедневный прирост новых выявленных случаев инфицирования – менее 7000 в сутки. В Москве оно стабильно меньше тысячи.